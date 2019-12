Les offres d’emploi de la semaine

Plus de 2 000 offres d’emploi et de stage sont proposées par près de 700 entreprises du monde entier sur le site emploi de FrenchWeb. Retrouvez notre sélection des meilleurs offres d’emploi diffusées cette semaine

Stockly comprend une jeune équipe de 10 personnes, en plein Paris, avec l’ambition de conquérir le marché Européen. La startup permet aux e-commerçants de continuer à vendre lorsqu’ils sont en rupture de stock, en faisant expédier le produit par un autre vendeur du réseau Stockly.

Lorsqu’un site-A est en rupture de stock d’un produit, grâce à Stockly, le consommateur voit que le produit est quand même disponible. Il achète son produit sur le site-A et c’est un site-B qui le lui expédie en marque blanche.

La MAIF, « l’assureur militant » comme le dit son slogan pub, défend une autre idée de l’économie. Son ambition est de défendre une autre idée de l’économie et de proposer une gamme innovante de produits et services. Elle place l’humain au cœur de son organisation.

Fondée en 2017, Ouest Digital est une agence de stratégie digitale spécialisée en création de contenus et social media. Ouest Digital aide ses clients à être visibles sur internet pour développer leur notoriété, en produisant et en diffusant deux types de contenus : 1. des contenus courts diffusés sur les réseaux sociaux de façon naturelle (Community Management) ou payante (Social Ads) ; 2. des contenus longs diffusés sur des sites internet ou des blogs, dans une logique de référencement naturel.

Bemobee ! Depuis 2009, est une agence à taille humaine spécialisée dans la conception et le développement d’interfaces digitales sur iOS & Android.

La vision de l’agence est de pouvoir collaborer d’une manière étroite avec le client pour comprendre au mieux son besoin. Nous utilisons un process court et faisons confiance aux membres de l’équipe.

Créée par Virginie et Olivier en 2011, SPREAD est une startup rouennaise qui édite un logiciel marketing du même nom. Parmi nos utilisateurs figurent Kusmi Tea, Le Futuroscope, Le Slip Français, Allopneus, Wonderbox, Just Eat, etc. Spread c’est aujourd’hui une équipe de plus de 25 personnes qui oeuvre chaque jour pour rendre ses 300 clients heureux et propager la bonne parole du marketing. En 2017, SPREAD a rejoint le Groupe Visiativ pour continuer sa croissance et a été certifié Great Place to Work cette année.

