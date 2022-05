[Série B] Cybersécurité : Vade Secure lève 28 millions d’euros auprès de fonds français

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

Trois ans après un tour de table avorté de 70 millions d’euros auprès du fonds américain General Catalyst, qui devait marquer son accélération aux États-Unis, Vade réitère et lève cette fois-ci 28 millions d’euros auprès de fonds français. L’entreprise basée à Hem, près de Lille, qui a indiqué son ambition de réaliser un nouveau tour de table plus conséquent dans les mois à venir, a en effet rencontré des difficultés aux États-Unis après que son principal concurrent Proofpoint l’ait attaqué en justice.

« Les Américains saisissent plus facilement la justice pour contrer un concurrent qui progresse », commente Georges Lotigier, CEO de Vade Secure. « Cette procédure dure depuis juillet 2019, c’est très long et très coûteux […] Nous attendons désormais le verdict final ».

Aujourd’hui, la startup portée par Georges Lotigier entend tourner la page avec un tour de table de 28 millions d’euros, réalisé auprès de Tikehau Ace Capital, Bpifrance et Auriga Partners. « Si nous avons investi dans Vade, c’est parce que nous pensons, nous aussi, que les fournisseurs de services managés (MSP) et les fournisseurs de services managés de sécurité (MSSP) doivent bénéficier d’une technologie à même de neutraliser facilement et efficacement les menaces les plus récentes », explique François Lavaste, Executive Director chez Tikehau Ace Capital.

80 recrutements prévus

L’entreprise spécialisée dans la sécurisation d’e-mails aide en effet les MSP, les FAI et les OEM à protéger leurs utilisateurs contre les cybermenaces sophistiquées telles que le phishing, le spear phishing, les malwares et les ransomwares. Vade réalise à ce jour 40% de son chiffre d’affaires en Europe, contre près de 30% aux États-Unis et près de 18% au Japon.

Vade, qui compte 200 collaborateurs, ambitionne de recruter 80 personnes, dont des ingénieurs afin de développer ses produits. L’entreprise recrute notamment aux États-Unis, ainsi qu’en partie en Europe ou au Japon.

