Les offres d’emploi de la semaine

Créée en 2016, Build Data est une start-up rennaise spécialisée dans la conception de produits et services innovants clés en main intégrant des objets connectés (IoT) et du Big Data (traitement de données hétérogènes).

Le groupe ALTENOV, Alliance Technologique et Innovation, s’est rapproché de Build Data courant 2019 afin de satisfaire les besoins d’acquisition et de traitement de données hétérogènes rencontrés dans ses projets industriels et de participer au développement de ses clients.

Orgasoftware est un éditeur de logiciels, basé dans le centre-ville de Tours (37) avec deux gammes de produits: Orgasourcing qui a pour ambition de devenir la solution de référence de la relation fournisseurs et de la compliance et Organetwork qui propose un organigramme nouvelle génération qui permet aux entreprises d’avoir une meilleure gestion de son organisation.

Ivalua a été fondée en 2000 et s’est développée autour de l’idée que les entreprises les plus performantes s’appuient sur des technologies innovantes et que les achats peuvent jouer un rôle stratégique dans la performance globale de l’entreprise.

Eco CO2 est une éco-entreprise innovante de l’économie sociale et solidaire.

Sa mission est de sensibiliser les citoyens et les organisations vers la réduction durable de leur impact environnemental. Eco CO2 déploie des programmes d’accompagnement sur les économies d’énergie et la mobilité durable, conçoit des outils de mesure et réalise des études comportementales.

EQS Group propose des solutions digitales et aide les professionnels de la Compliance et des Relations Investisseurs à satisfaire leurs obligations réglementaires (RegTech). EQS Group a été fondé en 2000 à Munich (Allemagne) et compte plus de 400 employées et des bureaux dans les plus importantes places financières internationales.

