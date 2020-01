[Made in Océan Indien] Qui est Talenteum, la startup mauricienne à impact social?

Sélectionnée parmi 73 autres startups venant d’un peu partout à travers le monde, Talenteum va participer à un évènement de taille, le World Summit for Migration and Development. Membre de la French Tech Maurice, la société finaliste va tenter d’apporter une solution pour lutter contre les flux migratoires et aider les populations. Nicolas Goldstein et John Benatouil, les fondateurs, se rendront en Amérique du Sud, à Quito, la capitale de l’Équateur, pour présenter la solution Talenteum.

Zoom sur le World Summit for Migration and Development

Créé en 2007, le Forum mondial sur la migration et le développement (FMMD) est dirigé par L’Organisation internationale des employeurs (OIE), basée quant à elle en Suisse. Ce forum contribue à façonner le débat mondial sur la migration et le développement. Il offre un espace flexible et multipartite où les gouvernements se réunissent pour discuter des aspects multidimensionnels, des opportunités et des défis liés à la migration, au développement et au lien entre ces deux domaines.

Le processus du FMMD permet aux gouvernements, en partenariat avec la société civile, le secteur privé, le système des Nations Unies et d’autres parties prenantes concernées, d’analyser et de discuter des questions sensibles, de créer un consensus, de proposer des solutions innovantes et de partager les politiques et les pratiques.

Talenteum.africa, finaliste du World Summit for Migration and Development

La société Talenteum, une startup fondée à l’île Maurice, est membre de la communauté French Tech ainsi que de la Chambre de Commerce et d’Industrie France Ile Maurice (CCIFM). Elle a été sélectionnée parmi un éventail de solutions considérées les plus innovantes en matière de gestion des compétences, de développement économique et de flux migratoires.

Les finalistes se rendront à Quito, en Amérique du Sud

En tant que finalistes, Nicolas Goldstein et John Benatouil, les fondateurs de la startup, se rendront dans la capitale de l’Équateur, à Quito, pour présenter la solution Talenteum lors de la Migration Challenge dirigée par l’IOE (l’Organisation internationale des employeurs) et Seedstars. Talenteum.africa a par ailleurs été sélectionné comme finaliste pour le concours OceanIndien.biz, soutenu par l’AFD (Agence française de Développement).

Des solutions prometteuses pour accompagner les politiques migratoires

Talenteum a été sélectionnée parmi les meilleures startups d’Afrique et d’Amérique latine créatrices de solutions les plus prometteuses pour accompagner les politiques migratoires. Quant aux principaux utilisateurs de cette solution, citons les gouvernements, les employeurs, les compétences et tous les acteurs de cet écosystème.

Première plateforme de Social Bridging

Première plateforme de Social Bridging, Talenteum rapproche les parties prenantes de l’écosystème international du travail. Celui-ci est composé d’une part, des entreprises de l’hémisphère nord qui ont du mal à recruter du personnel à valeur ajoutée, d’autre part, des meilleures compétences africaines. Il est également composé de formations qui améliorent l’employabilité et des États qui établissent les politiques migratoires.

Talenteum parmi les 100 startups africaines dans lesquelles investir

Talenteum a par ailleurs été classée au Palmarès 2019 de MyAfricanStartup.com parmi 100 startups africaines dans lesquelles investir. La publication ce jour de la deuxième édition du palmarès s’inscrit dans un contexte de forte attractivité du secteur Tech en Afrique.

D’après le récent rapport du fonds de capital-risque Partech Africa, les investissements étrangers dans les startups africaines ont doublé en 2018 soit 1,16 milliard de dollars d’investissement (+102% par rapport à 2017). D’ailleurs, l’introduction en bourse de JUMIA en avril 2019 traduit également le progrès de l’écosystème numérique en Afrique.

