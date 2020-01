WorkBoard lève 30 millions de dollars pour sa plateforme de gestion de projets en entreprise

WorkBoard, plateforme de gestion de projets à destination des entreprises, lève 30 millions de dollars en série C à l’occasion d’un tour de table mené par David Ulevitch, partenaire d’Andreessen Horowitz (a16z), avec la participation du fonds de Microsoft M12, de GGV Capital et de Workday Ventures. La startup avait déjà levé 23 millions de dollars en mai 2019, notamment auprès de GGV capital, et aurait ainsi levé 66,6 millions de dollars depuis sa création selon Crunchbase.

Lancé en 2013 par Daryoush Paknad et Deidre Paknad, WorkBoard développe une solution SaaS à destination des entreprises qui utilise la méthode OKR (Objective and Key Result). Concrètement, la startup américaine leur fournit des logiciels de gestion d’objectifs visant à améliorer les résultats de l’entreprise. Cette méthode de plus en plus répandue consiste à établir à partir d’un objectif ambitieux un plan d’action permettant d’atteindre plusieurs résultats clés dans un temps donné pour arriver à l’objectif final.

Disponible via une application web ou mobile, WorkBoard compte parmi ses clients des entreprises comme Comcast, Microsoft, Malwarebytes, IBM ou encore Juniper.

La startup basée à San Francisco ambitionne désormais d’investir davantage dans la commercialisation de sa solution et de se développer sur un plan technologique, notamment en matière de visualisation des données et de machine learning.

En France, la startup Javelo qui propose un service similaire au géant américain a levé 1 million d’euros en seed en 2018.

WorkBoard : les données clés

Fondateurs :Daryoush Paknad et Deidre Paknad

Création : 2013

Siège social : San Francisco

Secteur : management

Activité : solution SaaS de gestion de projets en entreprise

Concurrents: Javelo, Wrike

