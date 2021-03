Quels sont les salaires dans les métiers de l’intelligence artificielle?

Le secteur des talents dans l’intelligence artificielle est déjà dans une situation de pénurie. Une aubaine pour les étudiants ou encore les personnes qui souhaitent se reconvertir. Pour permettre de s’y retrouver, Michael Page Technology, entité spécialisée dans les métiers de l’IT et de l’informatique du groupe spécialisé en recrutement PageGroup, y a dédié une étude.

En ce qui concerne les métiers les plus porteurs, Sacha Kalusevic, directeur senior chez Michael Page Technology, mentionne d’abord tous ceux liés à la programmation de l’IA et au traitement de la data qui se renforcent. Il cite les professions de chief data officer, «qui trouvent leur place en transversale dans les organisations», mais aussi de data architect et d’ingénieur en machine learning. A cela s’ajoutent les métiers liés à la protection des données qui se sont renforcés avec le RGPD, les data scientists et les data analysts.

Et puis il y a les nouvelles opportunités. «Le métier qui je pense va vraiment se développer concerne les computational linguists, les ingénieurs en programmation linguistique. Ce sont des profils hybrides mélangeant des compétences techniques en programmation, statistiques ou mathématiques mais également des compétences en sociologie, philosophie, sciences humaines, pour insérer un peu plus de dimension humaine dans l’IA.», explique Sacha Kalusevic.

«Ces métiers se développent aux Etats-Unis. Au sein de l’Université de Stanford- qui est la plus à la pointe de l’IA aujourd’hui au niveau mondial- il existe déjà des cursus de formation à ce niveau là. HEC a lancé un master qui vise à développer cette dimension de l’IA et des relations humaines. Ces nouveaux métiers vont émerger et jouer un rôle très important pour franchir le ‘step’ de l’autonomie de l’IA dans les prochaines années».

Côté secteurs, les technologies de l’information, l’industrie, la santé et la finance/assurances ont été identifiés comme les principaux employeurs par Michael Page Technology.

En ce qui concerne les niveaux de rémunération, «sur les métiers les plus pointus, les plus importants pour les entreprises, les salaires augmentent. Tous les métiers liés à la programmation de l’IA, au traitement de la data sont sur des niveaux de salaires assez haut dès le début de carrière et les augmentations sont importantes années après années», résume Sacha Kalusevic.

Par exemple, les développeurs & programmeurs d’IA en début de carrière peuvent commencer entre 38 000-40 000 euros de rémunération brute annuelle. Les meilleurs peuvent même commencer autour de 45 000 et plus, ajoute le directeur senior de Michael Page Technology. Et très rapidement, ces rémunérations peuvent augmenter de 25%, 30%, 40% sur les cinq premières années de leur carrière.

Retrouvez plus de détails sur les salaires, notamment des managers, et sur celui des nouveaux métiers dans l’émission.

L’actualité à retenir :

Après avoir été à la tête de Lazada, la plateforme d’e-commerce d’Asie du Sud-Est appartenant au géant Alibaba qu’il a co-fondé, Pierre Poignant a quitté la direction de l’entreprise pour créer Branded. Ce que propose Branded est de racheter des entreprises qui ne vendent leurs produits que sur des marketplaces, comme Amazon, pour ensuite s’occuper de décupler leurs puissance de frappe. Pour soutenir son développement, la startup a également levé 150 millions de dollars dans un tour mené par Target Global début février. Pourquoi le Français fait-il ce nouveau pari? A quoi ressemble le secteur? Nous avons échangé avec Pierre Poignant pour en savoir plus.

Retrouvez l’intégralité de l’interview sur FrenchWeb.

WildCard :

Dans le WildCard d’aujourd’hui, nous décollons pour les Pays-Bas afin de rendre hommage à Lou Ottens qui a construit l’ensemble de sa carrière en qualité d’ingénieur chez Philips, le géant néerlandais mondialement connu. Lou Ottens, décédé il y a quelques jours seulement, est tout simplement, entre autres choses, l’inventeur de la « cassette audio » qui a révolutionné l’écoute de la musique pour des millions de personnes à travers le globe.

