Les VC sont-ils fermés de l’intérieur?

Pour faire suite à son émission de la semaine dernière, Carlos Diaz nous propose le second épisode de «Covid-19, panique dans la Valley».

Je suis toujours seul en survêtement avec mon chien mais Silicon Carne continue. Dans cet épisode spécial Coronavirus, je suis en duplex avec Romain Serman, directeur de Bpifrance USA, et on appelle ensemble des investisseurs de France et de la Silicon Valley pour faire le point avec eux sur la situation, les conséquences de cette crise sur leurs startups et surtout sur l’écosystème en général. Dans cet épisode, vous entendrez notamment Jean de La Rochebrochard (Kima Ventures), Henri Deshays (Newfund) et Christophe Raynaud (ISAI). Leurs paroles sont graves, riches, intéressantes et malgré tout réconfortantes. Des témoignages uniques dans un contexte tout aussi unique. Restez à l’abri amigos !

