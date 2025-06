L’Europe muscle sa sécurité orbitale : Look Up lève 50 millions d’euros pour déployer ses radars

Face à l’explosion du trafic spatial et à la militarisation croissante de l’orbite terrestre, la startup toulousaine Look Up fondée par l’ancien commandant de l’espace, le général Friedling et Juan Carlos Dolado, ancien chef du service de surveillance spatiale du CNES, accélère sa montée en puissance. Trois ans après sa création, l’entreprise annonce un financement de 50 millions d’euros pour renforcer son réseau de radars et développer des services avancés de gestion des opérations spatiales.

Le déploiement de cette stratégie s’inscrit dans un contexte de tensions géopolitiques inédites, où la maîtrise de l’espace devient un enjeu économique et stratégique de premier plan. Look Up ambitionne de jouer un rôle structurant dans l’écosystème européen, en se positionnant comme un acteur capable de fournir une solution complète, de l’observation à l’orchestration des opérations orbitales.

« Look Up se distingue par une vision holistique et une stratégie unique. Notre objectif est de devenir un acteur mondial de la sécurité et des opérations spatiales », explique Michel Friedling, cofondateur de l’entreprise et ancien commandant du Commandement de l’espace français.

L’une des priorités opérationnelles concerne l’extension de la constellation radar SORASYS, que la société déploie pour assurer une surveillance continue des objets en orbite. Grâce au soutien non-dilutif de l’Union européenne, deux nouveaux radars seront implantés en Polynésie française. Une localisation qui, au-delà des conditions d’observation favorables, confère à l’Europe un point d’appui stratégique dans le Pacifique.

La levée de fonds permettra également d’accélérer l’industrialisation de son offre de SpaceOps-as-a-Service, combinant services de gestion du trafic spatial, détection de risques et solutions numériques à destination des opérateurs publics et privés. En centralisant les capacités d’observation, de prédiction et d’action, Look Up entend faire émerger un standard européen face aux initiatives nord-américaines ou chinoises.

L’entreprise affirme par ailleurs son ancrage continental. « Ce financement exclusivement européen témoigne d’une ambition partagée de porter Look Up à l’échelle du continent », précise Michel Friedling. La participation conjointe de fonds privés, de banques et de programmes publics souligne une volonté de consolider une filière spatiale souveraine autour de technologies duales, civiles et militaires.

Créée en 2022 à Toulouse, Look Up est une entreprise spécialisée dans la sécurité orbitale et la gestion des infrastructures spatiales. Ce tour de table de 50 millions d’euros combine 24 millions d’euros en capital menés par ETF Partners (Royaume-Uni), avec la participation de Leadwind (Espagne), du fonds EIC (Commission européenne), ainsi que des investisseurs historiques MIG Capital (Allemagne), Karista et Expansion (France). L’Union européenne apporte également 15 millions d’euros sous forme de subventions non dilutives. Le solde est complété par de la dette bancaire. Cette levée place Look Up parmi les trois plus importantes séries A de la SpaceTech européenne de la dernière décennie.