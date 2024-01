La start-up Sora, sous la houlette de Romain Allouch, ancien Directeur Immobilier Europe de WeWork, lance une initiative novatrice dans le domaine de l’immobilier de bureaux. En qualité de premier opérateur de bureaux inoccupés, Sora propose une solution sur mesure pour la gestion des espaces de bureaux vacants. Cette démarche vise à permettre aux entreprises de monétiser leurs espaces non utilisés en les mettant à la disposition de celles à la recherche de bureaux flexibles, clés en main et accessibles.

Dans un contexte immobilier d’entreprise tendu, marqué par un déséquilibre notable entre l’offre et la demande – avec notamment un taux d’inoccupation alarmant de 50%* à Paris et seulement 2,5% d’espaces disponibles pour les entreprises – Sora intervient comme un acteur de changement. Cette situation est exacerbée par les mutations sociales rapides, rendant difficile pour les entreprises de prévoir leurs besoins en termes d’espace de travail d’une année sur l’autre.

La stratégie de Sora s’articule autour de trois piliers :

Permettre aux entreprises de générer des revenus grâce à leurs espaces inutilisés, sans leur imposer de charge de travail supplémentaire pour la commercialisation et la gestion de ces espaces. Transformer les espaces vacants en bureaux type coworking, offrant ainsi une solution clé en main à un coût inférieur à celui du marché (estimé à 30/40% de moins). Apporter une réponse concrète aux enjeux sociétaux et environnementaux en optimisant l’utilisation des surfaces de bureaux inoccupés et en évitant des constructions inutiles.

Sora se positionne ainsi comme la première plateforme BtoB dédiée à l’exploitation de bureaux à haute valeur ajoutée. Sa solution représente un modèle gagnant-gagnant, permettant aux sociétés (les « hosts ») de rentabiliser leurs espaces inutilisés et aux autres entreprises (les « guests ») de trouver des bureaux haut de gamme, prêts à l’emploi, de manière flexible.

La société réinvente la formule du coworking en alliant souplesse, qualité, accessibilité et prix compétitifs. Avec des contrats flexibles dès un mois d’engagement, une offre de bureaux sélective et exclusive située dans des emplacements stratégiques de Paris, Sora apporte une solution complète. Cette dernière est facilitée par une interface intuitive, Sora.space, qui permet une expérience utilisateur optimisée et une gestion administrative automatisée. En outre, chaque client bénéficie d’un Office Manager dédié, assurant une réponse rapide et adaptée à leurs besoins spécifiques.

Pour assurer sa phase de lancement, SORA vient de finaliser un tour de table en amorcage de 4 millions d’euros auprès de DAPHNI, et du fonds d’investissement de Pierre KOSCIUSKO MORIZET et Pierre KRINGS.