LIFEAZ & STOKELP, les deux startups à ne pas manquer dans le Club FRENCHWEB.FR

Aujourd’hui, nous accueillons Johann Kalchman, cofondateur et CEO de Lifeaz, et TANGUY DE COTTIGNIES le cofondateur de Stokelp, dans un nouveau format de notre Club FRENCHWEB.FR en partenariat avec CANALCHAT.

Lifeaz est une startup française qui s’attaque aux problèmes des urgences médicales à domicile et en entreprise. Avec leur produit phare, Clark, le premier défibrillateur spécialement conçu pour les particuliers, Lifeaz a déjà équipé plus de 17 000 foyers et entreprises. Leur mission va au-delà des produits : ils s’engagent à former les citoyens aux gestes qui sauvent, avec plus de 140 000 utilisateurs déjà sensibilisés grâce à leur application et à leurs ateliers. Fabriqué en Normandie, Clark s’inscrit dans les projets de réindustrialisation chers à la BPI et au gouvernement

Stokelp est une solution d’achat global, boostée par l’intelligence artificielle, permettant aux fournisseurs de créer des catalogues personnalisés et de mettre en avant des produits durables et vertueux. En un an, la startup a vu ses transactions tripler, ses utilisateurs passer de 1 000 à 3 000, et sa part de ventes internationales exploser, passant de 3 % à 20 % Avec un doublement des effectifs et le recrutement d’un nouveau CTO, Stokelp est aujourd’hui à l’avant-garde des solutions B2B pour l’agroalimentaire.