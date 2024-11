dotAI : L’événement européen qui rassemble les leaders de IA

L’édition 2024 de la conférence dotAI s’est déroulée les 17 et 18 octobre aux prestigieuses Folies Bergère à Paris. Cet événement a rassemblé plus de 600 participants, en présentiel et en ligne, venant d’horizons variés mais unis par leur passion pour l’intelligence artificielle. dotAI s’impose de plus en plus comme le point de rencontre européen pour les acteurs et passionnés d’IA, réunissant des experts de renommée mondiale et des leaders de l’innovation.

Un thème central : « It’s Time to Ship AI », la conférence a mis en lumière la nécessité de passer de la recherche théorique aux applications concrètes de l’IA. Avec des interventions portant sur les avancées technologiques et les meilleures pratiques pour intégrer l’IA en entreprise, cet événement a souligné l’importance de mettre rapidement en production des solutions IA qui peuvent transformer les secteurs et améliorer la compétitivité.

⚡Un panel exceptionnel de speakers de renommée mondiale.

DotAI 2024 a accueilli des intervenants issus des entreprises et institutions les plus influentes du secteur, comme OpenAI, Google DeepMind, Hugging Face, Mistral AI… Au programme :

OpenAI : Romain Huet et Katia Gil Guzman ont offert une analyse approfondie des modèles multimodaux, soulignant les avancées récentes et les possibilités futures

Kyutai : Neil Zeghidour, co-fondateur, a présenté des modèles de langage multimodaux et discuté de Moshi, un agent conversationnel capable de surpasser Alexa, Siri et même certaines versions de GPT4

ZML : Steeve Morin a exploré les nouvelles avancées en matière d'inférence, un domaine crucial pour améliorer la rapidité et l'efficacité des modèles d'IA en production

Hugging Face : Merve Noyan a partagé son expertise sur les modèles open source, un aspect central de l'IA contemporaine qui ouvre des perspectives de transparence et de collaboration

Doctolib : Le projet innovant de l'assistant de consultation, combinant IA et protection des données de santé, a été dévoilé lors d'une présentation unique par un binôme technique et médical

🤝 Un évènement pensé pour le networking.

DotAI 2024 a mis en place des espaces et des temps dédiés pour favoriser les échanges entre les participants. Les pauses longues, le Speaker Lounge pour des échanges directs avec les intervenants, ainsi que les activités de networking ludiques, ont offert des opportunités uniques de se connecter, d’échanger des idées et d’élargir son réseau. Dans une atmosphère intime et chaleureuse !

🚀 À ne pas manquer : la prochaine édition de dotAI le 6 novembre 2025

Les billets Super Early Bird sont déjà en vente, et il est conseillé de réserver dès maintenant pour garantir votre place à ce rendez-vous incontournable de l’IA.

Rejoignez les leaders et innovateurs de l’IA en vous inscrivant dès aujourd’hui sur le site de dotAI.