L’isolement du salarié, principal risque du télétravail

Nous avons échangé avec Leopold Denis, cofondateur et COO de Moodwork qui propose une solution digitale pour la qualité de vie au travail et prévenir les risques psychosociaux. En cette période de confinement et de télétravail intense, Moodwork a fait évoluer sa solution pour répondre au mieux aux attentes des collaborateurs. « Nous avons fait évoluer notre solution en créant des fiches conseils pour les aider à mieux communiquer distance, à mieux gérer leurs émotions et leur stress dans des situations inhabituelles et aussi à mieux télétravailler », explique Leopold Denis.

Avec le recours intense au télé-travail, les moments de déjeuner ou de pauses entre collègues ne sont plus évidents, ce qui peut amener les collaborateurs à se sentir seuls dans leur quotidien. « Le risque que l’on considère très important en télétravail est l’isolement du salarié. Nous essayons d’organiser beaucoup de moments informels par visioconférence. On dit être habitués au télétravail alors qu’on ne l’est pas du tout », met en avant Leopold Denis, cofondateur et COO de Moodwork.

Retrouvez l’intégralité de l’interview de Leopold Denis, cofondateur et COO de Moodwork :

