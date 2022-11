[Livre blanc] Avantages mobilité : le secret pour attirer et fidéliser les meilleurs talents

Le marché du travail actuel est extrêmement concurrentiel et les avantages que vous offrez aux collaborateurs doivent sortir du lot. Face aux entreprises qui proposent le travail hybride et misent tout sur le salaire, comment pouvez-vous séduire vos futurs talents ?

Et si la réponse se trouvait du côté des avantages que vous proposez. Les actifs apprécient la flexibilité, la liberté et la diversité. Vous pouvez les garantir ?

Si vous souhaitez améliorer vos politiques d’avantages et de rémunération, venez découvrir la nouvelle étude menée par FREENOW for Business. Vous découvrirez comment la mobilité comme avantage au personnel peut vous aider à vous démarquer en répondant aux attentes des collaborateurs

Dans cette enquête vous trouverez :

Un état des lieux des avantages au personnel liés au transport

Une projection à trois ans des principaux avantages mobilité

Le Mobility Budget : le nouvel avantage que tout le monde s’arrache

: le nouvel avantage que tout le monde s’arrache La mobilité, un avantage pour les collaborateurs et les entreprises

Et bien plus encore…

Télécharger

<a href= »https://adsvark.formstack.com/forms/livre_blanc_signavio__copy » title= »Online Form »>Online Form – [LB – Election-Europe]</a>

<a href= »https://adsvark.formstack.com/forms/livre_blanc_talentsoft2″ title= »Online Form »>Online Form – [LB – Talentsoft] Priorités et perspectives pour 2025 en matière de gestion des compétences</a>

Le groupe FREENOW regroupe les activités de VTC, taxis et micro-mobilité (trottinettes, vélos, scooters et autopartage) sur une application. FREENOW for Business révolutionne le monde du déplacement professionnel. Avec son offre inégalée de véhicules et sa présence dans 170 villes en Europe, FREENOW propose une gamme de produits uniques pour transformer les stratégies de mobilité..