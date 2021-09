[Livre Blanc] Allouer un duo IA+HUMAIN à vos clients : une transformation radicale du marketing relationnel

Dans ce livre blanc, vous découvrirez comment passer à un marketing Customer Centric grâce à l’Individuation Marketing® et les résultats obtenus par les entreprises qui ont déjà entamé leur métamorphose vers le marketing du futur.

La croissance exponentielle du volume de données disponibles relatives aux consommateurs a favorisé le déploiement massif d’opérations marketing souvent vaguement personnalisées.

Cette sur sollicitation s’avère au final contre-productive et les clients se montrent de plus en plus exigeants et ne sont réactifs qu’aux offres qui répondent tout à fait à leurs attentes.

Il devient donc urgent pour les marques de changer de paradigme et d’utiliser toutes ces données pour augmenter et enrichir leur connaissance client. Il ne s’agit plus de partir du produit mais de l’individu et d’aller au-delà d’une simple personnalisation de la communication.

Mais pour être en mesure d’analyser des millions d’interactions, seul le recours à des solutions de marketing décisionnel porté par l’intelligence artificielle va permettre aux marques de déterminer les préférences de chaque consommateur avec une acuité supérieure mais aussi anticiper ses comportements au plus juste afin de construire une expérience client unique.



Téléchargez dès maintenant ce livre blanc pour en savoir plus:

Online Form – [Livre Blanc] Individuation Marketing: vers une nouvelle transformation de la relation client – D-AIM

D-AIM, éditeur de logiciels leader du marketing relationnel utilisant les technologies les plus avancées de l’intelligence artificielle répond aux besoins grandissants des marques de se métamorphoser en rendant les relations avec leurs clients plus éthiques, plus empathiques et respectueuses. D-AIM accompagne ses clients dans l’adoption de l’individuation marketing® basée sur la coopération entre Intelligence Artificielle et Intelligence Humaine. En confiant à l’IA la responsabilité d’identifier les meilleures opportunités de communication avec chaque client pris individuellement D- AIM permet aux marques de dédier un marketeur virtuel à chacun d’entre eux. D-AIM est présent en Europe, Amérique du Nord, Afrique et Moyen-Orient. Ses solutions sont déployées chez les plus grands acteurs du retail, des medias, des telecoms et de la banque-assurance.

