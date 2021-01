[Livre Blanc] 6 raisons d’adopter le PIM dans sa stratégie de vente omnicanale

Vous avez établi une stratégie omnicanale pour toucher vos futurs clients à travers différents canaux (e-commerce, magasins, marketplaces, …) ? Vous cherchez à optimiser vos résultats ? Vous êtes au bon endroit ! Pour réussir, un outil de Product Information Management s’impose car les consommateurs attendent des infos pertinentes, personnalisées et contextualisées selon le canal de vente. Dans cet e-book, retrouvez : Des insights sur l’omnicanal, le e-commerce et les modes de consommation

Les 6 atouts clés du PIM qui vont doper votre business omnicanal et faciliter votre gestion de catalogue produit

Un use case de stratégie de Product Information Management qui performe

Des ressources utiles pour passer à la vitesse supérieure et peaufiner ses connaissances



Téléchargez dès maintenant ce livre blanc pour en savoir plus:

Quable est la solution de gestion de l’information Produit PIM & DAM des marques, fabricants et distributeurs en quête de croissance. Son installation plug & play leur permet de booster leur performance omnicanale en temps record. Quable PIM est l'outil central des directions marketing/e-commerce/digitales pour enrichir, collaborer et automatiser la diffusion d'infos produits vers les canaux web, mobiles, marketplaces, print et magasins. Le PIM en SaaS de Quable se démarque par sa simplicité d'adoption, son UX design unique, son évolutivité, ses délais de déploiement records et la puissance de sa plateforme technologique. Auchan, Berluti, Bioderma, Cooperl, Club Med, Delsey, Gemo, Tryba et plus de 100 grandes marques à travers 50 pays ont choisi Quable PIM pour accélérer leur business. Fondée en 2013, Quable compte 40 collaborateurs experts et plus de 40 millions de produits gérés dans les secteurs mode, luxe, alimentaire, retail et industrie.

