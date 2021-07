L’année 2020 a été une année sans précédent pour le commerce mondial, avec une mise sous tension inédite des chaînes d’approvisionnement, notamment en matière de qualité et de conformité.

QIMA a publié les résultats de son Enquête QIMAone 2021 sur la transformation digitale des supply-chains.

L’enquête s’appuie sur les réponses de plus de 700 entreprises dans l’univers des biens de grande consommation (alimentaire, textile, électronique …), ayant des supply-chains mondialisées. L’objectif : comprendre leurs enjeux et leur maturité concernant la digitalisation de leur supply-chain.

L’enquête conclut que les entreprises qui n’ont pas encore pris le virage du numérique pour gérer leurs approvisionnements ont deux fois plus souffert de problèmes liés à la qualité de leurs produits. La digitalisation s’impose donc comme un avantage compétitif de taille dans un contexte du commerce mondial de plus en plus incertain et complexe. Les entreprises qui digitalisent leur processus qualité sont celles qui gagneront des parts de marché.



Téléchargez dès maintenant ce livre blanc pour en savoir plus:

Online Form – [Livre Blanc] La grande enquête 2021 sur la transformation digitale des supply chains – QIMA

QIMA est est un prestataire leader de solutions pour la conformité des chaînes d’approvisionnement qui travaille avec des marques, distributeurs et importateurs internationaux pour sécuriser, améliorer et optimiser leur supply chain. Créée en 2005 par le Français Sébastien Breteau, QIMA propose des inspections qualité, audits fournisseurs, certifications et tests en laboratoire dans plus de 85 pays. Avec son siège à Hong-Kong et plus de 35 bureaux et laboratoires dans le monde pour 4000 employés, QIMA réalise plusieurs centaines de milliers d’interventions par an auprès de 14 000 clients dans les produits de grande consommation et l’alimentaire, ce qui en fait un des leaders mondiaux du secteur. En 2020, QIMA a lancé QIMAone, une plateforme collaborative développée en France qui digitalise la gestion de la qualité et conformité dans les chaînes d’approvisionnement internationales. Elle permet aux marques et distributeurs de biens de consommation de se connecter à leur réseau de fournisseurs pour contrôler et améliorer la qualité produit, augmenter la visibilité et la transparence de leur supply-chain et réduire les inefficacités opérationnelles.

« Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Decode Media SAS pour la société QIMA et sont conservées pendant 1 an. Conformément à la loi “informatique et libertés”, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en envoyant un mail à dpo@decode.media. »