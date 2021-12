[Livre Blanc] Quelles seront les tendances RH en 2022?

Alors que l’incertitude persiste quant à un retour à la normale, il est possible d’envisager l’avenir en tirant les leçons des grands changements survenus sur le lieu de travail au cours des deux dernières années.

L’une des pistes possible est de REconstruire sa stratégie sur les bases des expériences récentes. A partir de vos données, il est nécessaire de REvoir les actions mises en place et les décisions qui ont été prises pour RE-ajuster le tir et tenter d’anticiper au mieux les compétences et quelle sera votre feuille de route RH pour 2022.

Pour vous aider dans cette mission, nous avons regroupé les 3 grandes tendances RH 2022 qui vous aideront à piloter votre stratégie RH pour les prochaines années.

Réaligner : une année pour de nouvelles méthodologies, approches et un nouvel état d’esprit

une année pour de nouvelles méthodologies, approches et un nouvel état d’esprit Reconnecter : une année pour fédérer et mettre l’humain au cœur des actions

une année pour fédérer et mettre l’humain au cœur des actions Redéployer : une année pour un nouvel apprentissage et de nouvelles compétences

Découvrez dans notre ebook comment réaligner, reconnecter et redéployer votre stratégie, vos équipes et vos activités RH pour préparer l’avenir de votre organisation.

