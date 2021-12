[Silicon Carne] À quoi ressemble le voyageur post-pandémique?

Après une année 2020 CATASTROPHIQUE, le secteur du voyage est en pleine transformation…

La pandémie a frappé de plein fouet l’industrie du tourisme. En France, ce sont plus de 60 milliards d’euros de recettes qui manqueront dans les caisses, soit un tiers du chiffre d’affaires réalisé en 2019. Heureusement, le secteur a repris en 2021 un peu du poil de la bête, mais pour combien de temps…

En tout cas, une chose est sûre, nous avons décidé de voyager autrement. Finis les grandes migrations estivales où tout le monde s’entasse sur les mêmes plages, voyager a changé en même temps que notre mode de vie et aujourd’hui on a l’impression que vivre, travailler et voyager ne font plus qu’un !

On explore dans Silicon Carne cette semaine le monde du tourisme et vous n’y couperez pas, on parlera du metaverse dans la seconde partie de cet épisode.

Si nous nous dirigeons vers un avenir où nous pouvons être n’importe où, n’importe quand, virtuellement, alors pourquoi et comment allons-nous nous voyager ? Bref, on fait le point avec mes invités sur les nouvelles tendances du secteur et surtout les nouveaux comportements des consommateurs.

Invités :