Loi Avia, Twitter : La régulation des plateformes numériques au coeur des débats

Nous avons échangé Céline Castets-Renard, professeure de droit privé à l’université d’Otawa et spécialiste de droit de l’internet, sur la question de la régulation des plateformes numériques. La Loi Avia contre les propos haineux fait polémique. Marc Zuckerberg et Thierry Breton ont récemment échangé sur la régulation des plateformes numériques. Donald Trump vient de passer un décret présidentiel qui implique que les entreprises gérant les réseaux sociaux ne bénéficieraient plus de leur protection contre la responsabilité Eclairage sur ce vaste sujet mondial.

Retrouvez l’intégralité de l’interview de Céline Castets-Renard, professeure de droit privé à l’université d’Otawa et spécialiste de droit de l’internet :

