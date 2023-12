[Made in Bordeaux] 20 start-up à impact de Nouvelle-Aquitaine à suivre en 2024 !

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

Piloté par La French Tech Bordeaux et porté par l’ensemble des 7 écosystèmes French Tech de Nouvelle-Aquitaine, le programme “Impact NA20” a vocation à valoriser des start-up qui œuvrent activement pour concilier croissance, création d’emplois sur le territoire et impact sociétal et/ou environnemental. Un moyen d’accompagner une véritable dynamique, en faisant émerger des « role models » susceptibles de jouer le rôle de locomotives de l’écosystème French Tech en Nouvelle-Aquitaine.

Parmi les 47 candidatures reçues, 20 entreprises sont lauréates cette année, et un Prix “Coup de cœur” a été décerné à l’une des start-up, pour souligner son impact en faveur de la transition écologique et de la transmission dans l’agriculture.

Les lauréats ont été récompensés sur scène lors du French Tech Day, l’événement de référence de l’écosystème technologique et innovant de Nouvelle-Aquitaine, le 23 novembre à Bordeaux.

3DiTex (Canéjan)

3DiTex porte une alternative locale, solide et durable à la délocalisation en Asie, avec une technologie utilisant des matières thermoplastiques bio-sourcées, recyclables et approvisionnées en local

Aquassay (Limoges)

Aquassay développe des solutions innovantes pour l’efficacité hydrique des sites industriels et des collectivités territoriales, et agit également sur l’empreinte énergétique globale.

AVEC (Saint-Geourges-de-Maremne)

AVEC (pour Avenir vertueux ensemble créatif) développe et fabrique des pièces en cellulose pour remplacer les plastiques dans l’industrie, en particulier pour les emballages et autres besoins de calages.

Bicycompost (Bordeaux)

Bicycompost collecte à vélo et en camionnette électrique, les biodéchets produits par les professionnels (restaurants, bureaux d’entreprise, hôtels, crèches, écoles, etc…). Ils sont ensuite transformés en compost de qualité et redistribués à des maraîchers locaux.

BioTanah (Pau)

BioTanah valorise les résidus agricoles peu ou pas utilisés pour en faire des biocombustibles ou des biofertilisants revendus à un prix plus bas que les engrais pétrochimiques aux agriculteurs.

Bloom Lasers (Pessac)

Bloom Lasers est une startup deeptech qui conçoit, fabrique et commercialise des lasers industriels éco-conçus pour des marchés à forte valeur ajoutée (électronique, énergie …).

Cyclink (Bordeaux)

Cyclink achète, reconditionne et revend des vélos électriques sur le marché naissant du VAE d’occasion, prolongeant ainsi leur durée de vie.



Dionymer (Mérignac)

Dionymer fait le pari de l’économie circulaire en développant une technologie permettant de transformer les déchets organiques industriels en polymères biodégradables, à l’aide de micro-organismes via une technologie de fermentation.



Elysia Bioscience (Martillac)

Elysia Bioscience soutient le développement de biosolutions (alternatives aux pesticides toxiques) pour la protection des cultures et la création de produits écoresponsables pour l’industrie cosmétique.



Emagina (Bègles)

Emagina développe un dispositif médical connecté permettant aux femmes enceintes de préparer leur périnée avant l’accouchement afin de réduire les risques de subir une déchirure ou une épisiotomie.

Fermes en vie (Feve) (Bordeaux)

Feve facilite l’installation de projets agro-écologiques en permettant l’accès au foncier à des porteurs de projets, grâce à une foncière financée par de l’épargne citoyenne.

Greenscope (Creyssensac-et-Pissot)

Greenscope a développé un logiciel SaaS de reporting des données ESG à destination des fonds d’investissement et des entreprises pour les accompagner dans la collecte, l’analyse et la valorisation de leurs données extrafinancières.

Inside Therapeutics (Angoulême)

Inside Therapeutics valorise une technologie microfluidique brevetée de fabrication de nanoparticules, pour accélérer la validation, les tests et la production de leurs thérapies à ARN candidates contre le cancer, les maladies rares et les maladies infectieuses.

InSiliBio (Limoges)

InSiliBio cherche à mettre fin à l’ère de l’expérimentation animale, en développant des méthodes innovantes pour tester le comportement des molécules, actifs et formules dans des environnements numériques.

Netcarbon (Bordeaux)

Netcarbon a développé un algorithme de mesure et d’amélioration de la captation carbone à l’échelle mondiale, pour permettre aux agriculteurs, collectivités territoriales et acteurs de la construction, de construire une stratégie impactante d’amélioration et de valorisation de leur captation carbone.

Plaxtil (Châtellerault)

Plaxtil propose une solution circulaire de régénération des déchets textiles (vêtements, tissus, masques, EPI jetables…) en polymère hybride, innovant et recyclable, qui remplace le plastique vierge dans l’industrie de la plasturgie.

Prof en poche (Pau)

Prof en poche est un éditeur d’applications innovant qui oeuvre à réconcilier les élèves de primaire avec les mathématiques, découvrir l’écologie et le développement durable en France, sensibiliser et former aux enjeux du verdissement du numérique…

Purenat (Anglet)

Purenat préserve la santé des populations en développant, à partir d’un tout nouveau matériau biomimétique breveté, le premier textile du marché capable de filtrer et détruire les polluants de l’air (COV, odeurs, bactéries, virus).

Waresito (Bègles)

Waresito s’appuie sur un réseau d’entrepôts logistiques sous-exploités pour permettre aux groupes industriels, aux retailers ou aux géants du e-commerce de réduire les kilomètres de leurs camions et limiter leur impact carbone.

W Platform / CO2 Winery (Bordeaux)

W Platform aide les viticulteurs et brasseurs à réduire leur empreinte environnementale, par une solution qui capte et réutilise le CO2 fermentaire produit pour éviter qu’il ne parte dans le chai puis l’atmosphère. Ce CO2 est ensuite purifié puis comprimé pour le réutiliser dans les processus de production.

