(Made in Bordeaux) 10 femmes engagées dans la Tech à Bordeaux !

Ce mois-ci, nous avions envie de mettre un coup de projecteur sur 10 femmes qui font bouger la Tech à Bordeaux. Des parcours différents, des secteurs variés, des entreprises à découvrir ou re-découvrir. La sélection a été difficile à faire, car le territoire regorge de talents. Zoom sur 10 profils qui s’engagent dans l’innovation.

Florence Amardeilh – Co-fondatrice et CEO d’Elzeard

Elzeard est une application numérique web & mobile à destination des agriculteurs, en France ou à l’international, pour optimiser la planification des cultures diversifiées et soutenir leur transition vers une agriculture plus résiliente. Cette application numérique permet de lier n’importe quelle donnée d’un processus de culture à un contexte cultural personnalisé.

Marie-Laure Basset – Directrice Générale d’Api

Api, ce sont des supérettes connectées et ouvertes en continu, au service du monde rural. Dotées de convictions et d’engagements sociaux et écologiques forts, ces supérettes ont pour mission de défendre le pouvoir d’achat des habitants du monde rural et de participer à la redynamisation des territoires.

Charlotte Berthaut – Fondatrice et CEO de Dépist&Vous

Créée en 2019, Dépist&vous est la 1ère plateforme digitale dédiée à la prévention et au dépistage des cancers. Soutenue et validée par un comité pluridisciplinaire d’experts dans le domaine, elle comprend des questionnaires médicaux, un dispositif de rappel par mail ou par SMS, des conseils et des recommandations personnalisés pour rester en bonne santé.

Atlal Boudir – Co-fondatrice et CEO de Louise

Depuis 2022, Louise aide les professionnels de la fertilité dans les diagnostics et les thérapies de précision à l’aide de l’IA. La plateforme prend en compte le parcours de fertilité du patient avec ses prestataires de soin, tout en préservant la confidentialité. Les patients peuvent ainsi suivre avec facilité la progression de leur traitement, les rendez-vous médicaux et dossiers de santé dans un endroit sécurisé et accessible.

Laure Courty – Fondatrice de Waresito

Waresito s’appuie sur une plateforme tech et la mutualisation des entrepôts sous-exploités pour proposer des solutions logistiques 100% flexibles. Avec pour ambition de réinventer l’efficience logistique, Waresito s’engage pour une supply chain durable, donc coopérative, en proposant aux entreprises qui ont besoin de stocker de grandes quantités de produits, des entrepôts logistiques qui n’utilisent pas la totalité de leur espace.

Carole Descroix – Fondatrice et CEO de TERAPOLIS

TERAPOLIS développe de grandes centrales énergétiques, parfaitement intégrées dans le territoire et compétitives sur le plan économique. Leur objectif ? Participer à la production de 5% des objectifs nationaux d’énergie renouvelable. Pour cela, TERAPOLIS propose aux agriculteurs de combiner la production d’énergie solaire avec des activités agricoles sur une même surface de terrain. En d’autres termes, il s’agit de l’intégration de panneaux solaires au sein d’exploitations agricoles pour produire à la fois de l’électricité et des cultures.

Mathilde Le Roy – Présidente de la French Tech Bordeaux

La French Tech Bordeaux est l’association de référence pour les startups de la Nouvelle-Aquitaine. Elle propose des outils concrets, faciles à mettre en place pour répondre aux enjeux de développement des startups. En 2023, l’association comptait près de 800 sociétés adhérentes, et représentait plus de 32 000 emplois sur le territoire (hors grands groupes). Elle propose des outils et services concrets aux startups pour les aider à se financer, à recruter et à se déployer à l’international.

Elena Poincet – Fondatrice et CEO de TEHTRIS et Vice-Présidente French Tech Bordeaux

Fondé en 2010, TEHTRIS est un éditeur leader mondial dans la neutralisation automatique et sans action humaine des cyberattaques. Avec son ingénierie « Security & Ethics by design », cette solution apporte aux spécialistes de la cybersécurité une vision holistique de leur infrastructure, tout en garantissant la confidentialité de leurs données. En veille permanente sur la cybercriminalité et à l’écoute de ses clients, la volonté de TEHTRIS est de réduire au maximum les risques, pour faire face à l’imprévisible.

Léa Thomassin – Co-fondatrice et Présidente de HelloAsso

Depuis 2009, HelloAsso met le numérique et l’innovation au service du lien social. Première solution de paiement alternative des associations, elle leur fournit les outils leur permettant de gagner du temps dans la gestion de leurs activités associatives : billetterie en ligne, paiement des adhésions, collecte de dons, vente de biens et services, campagne de financement participatif. Ayant fait le choix de rester intégralement gratuite, HelloAsso repose sur un modèle économique basé sur les contributions volontaires.

Manon Vaillant – Co-fondatrice et Directrice Générale de PureNat

Purenat propose une solution durable pour dépolluer l’air. Cette deeptech commercialise une alternative bas carbone aux filtres au charbon actif : un textile actif qui détruit les polluants organiques de l’air et s’adapte à tous les environnements (bâtiments et ventilation, Industrie, automobile, aérospatial, purificateurs et objets du quotidien…).