WALLY lève 1,7 million d’euros pour développer sa plateforme de club-deals immobiliers

Fondée en 2023 par Maxime Parpex et Nathan Zappelli, deux professionnels du Private Equity immobilier, Wally propose une plateforme de club-deals immobiliers sans ticket minimum. Cette approche démocratise l’accès à des segments jusque-là réservés aux investisseurs institutionnels, comme l’hôtellerie, la para-hôtellerie et le coliving.

Wally s’adresse à une nouvelle génération d’investisseurs particuliers, en quête d’opportunités rentables et accessibles. Les rendements annuels cibles oscillent entre 7 % et 15 %, avec des revenus distribués trimestriellement et une plus-value potentielle à la fin des opérations. Entièrement digitalisée, la plateforme gère l’ensemble de la chaîne de valeur, de l’identification des opportunités à la gestion des actifs.

Depuis son lancement, Wally a attiré plus de 6 000 investisseurs et 200 conseillers en gestion de patrimoine. Ces derniers disposent d’une plateforme dédiée, conçue pour répondre aux attentes de leurs clients. En moins de deux ans, la startup a déjà financé 2 millions d’euros d’opérations et réduit le temps de collecte par 10.

Avec une levée de fonds de 1,7 million d’euros, complétée par une dette bancaire de 600 000 euros, Wally ambitionne d’acquérir plus de 50 millions d’euros d’actifs en 2025. La société prévoit également de recruter 10 collaborateurs supplémentaires pour renforcer ses équipes tech, commerciales et immobilières, et de développer de nouveaux services adaptés aux besoins de ses investisseurs.

En capitalisant sur les attentes des micro-investisseurs, Wally positionne le club-deal comme une solution d’investissement clé dans un secteur immobilier en transformation.