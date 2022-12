[Made in Bordeaux] Zoom sur les 21 startups à impact qui seront incontournables en 2023

En 2021, les 7 écosystèmes French Tech de Nouvelle-Aquitaine ont décidé de récompenser celles et ceux qui s’engagent pour un monde meilleur en lançant le “NA20”. Inédit en France, ce dispositif valorise chaque année 20 startups œuvrant activement pour un changement positif en faveur de l’économie, la société et l’environnement. Avec pour objectif de rendre plus visibles les initiatives entrepreneuriales qui concilient performances économiques et impact positif, le NA20 permet de faire émerger des “role models” susceptibles de jouer le rôle de locomotives de l’écosystème French Tech en Nouvelle-Aquitaine.

Lors du French Tech Day, qui s’est tenu le 22 novembre au Palais de la Bourse de Bordeaux, ce ne sont pas 20 mais 21 pépites qui ont été récompensées. Toutes concilient innovation, création d’emplois, gouvernance responsable et performances économiques, sans sacrifier leurs engagements sociaux et environnementaux.

“Les entreprises l’ont bien compris : avoir un impact positif est une démarche 360°. Ce que l’on fait est important ; la manière et la raison pour laquelle nous agissons l’est tout autant. Face à la grande qualité des candidatures reçues, nous avons fait le choix de récompenser 21 start-up et non pas 20 cette année. Elles gravitent dans des secteurs d’activité très différents, mais représentent bien la diversité du tissu économique, tant en termes de taille, qu’en termes de secteur, d’ancienneté et de modèle économique.” Hannah Berkouk, VP Impact Social de HelloAsso et Vice-présidente de La French Tech Bordeaux.

Zoom sur 21 pépites à suivre en 2023



API Distribution

Saint-Palais-de-Négrignac, Charente-Maritime

API Distribution vise à fonder un réseau de supérettes nouvelles, connectées, autonomes et toujours ouvertes, dans les villages désertés par les services. Un soin particulier a été apporté tant à la fabrication qu’à la consommation énergétique des supérettes. Objectif : 600 magasins de 40 m2 d’ici cinq ans. Chaque supérette proposera 700 références à prix supermarché, avec des espaces ouverts aux producteurs locaux. Au-delà de la consommation, API veut redonner de la proximité et du lien social aux villages.

App’Ines

Saint-Pardoux-le-Neuf, Corrèze

App’Ines développe une application permettant aux cabinets libéraux, maisons de santé, établissements de soin, de trouver plus facilement des remplacements, CDD ou CDI, stagiaires, collaborations, vacataires… Le process d’inscription est facilité pour les professionnels et les outils nombreux : annonces pré-complétées, gestion des contrats, mini-sites, partages sur les réseaux sociaux…. L’entreprise lutte ainsi contre la désertification médicale, le manque de praticiens… et a déjà placé plus de 24.000 personnes depuis 2018.

Atoptima

Bordeaux, Gironde

Startup deeptech, Atoptima est un éditeur de logiciels d’optimisation pour la planification des tâches, le lissage de charge et l’optimisation des tournées de véhicules. Ces outils d’aide à la décision améliorent significativement la performance opérationnelle. Spin-off d’une équipe de recherche Inria / CNRS, Atoptima industrialise les résultats de 25 années de recherche en optimisation mathématique à travers sa librairie logicielle.

B2G

Saint-Geniès, Dordogne

B2G conçoit, fabrique, répare et améliore tous types de réducteurs de vitesse. La société périgordine participe à convertir les voitures thermiques à l’électrique. Elle fabrique un réducteur de vitesse intégré à la place de la boîte de vitesse qui n’existe pas sur les voitures électriques. Ses transmissions mécaniques s’adaptent aux enjeux des nouvelles motorisations électriques et permettent une utilisation optimale de celles-ci. Sa promesse, modifier plutôt que remplacer : « On ne met pas tout à la poubelle parce qu’on change un moteur. »

BlueNav

Arcachon, Gironde

BlueNav est le premier fabricant français de motorisations hybrides et électriques pour bateaux. La startup offre la possibilité de convertir n’importe quel bateau de petite ou moyenne taille, neuf ou pas, normalement propulsé par des moteurs à combustion, en un bateau hybride électrique. Cette technologie nommée Bluespin prend la forme d’un moteur électrique rétractable, giratoire. Compact et léger, il est également silencieux. Il se double de logiciels d’accompagnement à l’éco-pilotage.

Carbon Waters

Pessac, Gironde

Carbon Waters développe des additifs qu’elle met au point grâce à la rupture technologique qu’elle a développée dans la fabrication à faible impact environnemental du graphène. Ce matériau possède de nombreuses propriétés (résistance, légèreté, effet barrière, conductivité thermique et électrique) qui contribueront positivement à la transition environnementale et énergétique. Cette forme de graphène a vocation à remplacer les additifs toxiques (zinc) dans les peintures, améliorera les performances des matériaux biosourcés…

Ethypik

Bordeaux, Gironde

Ethypik est un acteur innovant du recrutement par les soft skills. Innovant car il va chercher directement les candidats potentiels sur leurs lieux de vie, en s’inspirant des ONG qui vont démarcher les passants dans la rue. Ses clients sont des grands groupes, PME… qui souhaitent mener un recrutement plus inclusif, moins orienté vers le CV. Les recruteurs s’appuient sur un questionnaire élaboré par une docteure en sciences cognitives et détectent les compétences de chacun.

FineHeart

Pessac, Gironde

FineHeart développe l’Icoms Flowmaker, dispositif médical implantable en rupture technologique s’adressant aux insuffisants cardiaques. Il est le premier et unique accélérateur de débit cardiaque sans fil, intraventriculaire, totalement implantable. Il doit permettre aux patients de mener à nouveau une existence normale : reprendre des douches quotidiennes, s’affranchir des câbles extérieurs et des batteries à porter en continu… Première implantation sur l’humain prévue au 1er semestre 2023.

Hello RSE

Bordeaux, Gironde

Hello RSE développe une marketplace orientée impact et destinée aux acteurs de la commande publique. Elle propose aux collectivités plus de 100.000 références numériques, triées par leur impact social et écologique, ainsi que des centaines de vendeurs locaux et engagés dans une démarche RSE. Plus vous êtes local et responsable, plus vous vendez chez Hello RSE. Le tunnel d’achat permet aux acheteurs de privilégier d’emblée les produits les mieux labellisés, les moins énergivores et encore les plus réparables

Hool

Arès, Gironde

Hool propose aux entreprises, collectivités, comités sociaux et économiques… une solution digitalisée de chèques cadeaux solidaires. Ces derniers peuvent ainsi financer des associations. L’internaute qui reçoit un bon cadeau solidaire peut le dépenser auprès d’une large liste d’enseignes nationales et choisir une association qu’il souhaite soutenir. Un don est alors effectué, Hool reversant une partie de son chiffre d’affaires. Hool a conçu un second produit, le e-chèque culture.

InSiLiBio

Limoges, Haute-Vienne

InSiLiBio déploie ses propres solutions innovantes pour tester les molécules grâce à des méthodes bio-informatiques originales. Ces outils numériques de pointe permettent de réduire les tests sur les animaux et d’optimiser les programmes de R&D pour les secteurs de la cosmétique, de la pharmaceutique et de l’alimentaire. En forte croissance, InSiLiBio, rentable dès sa 2e année, promet des méthodes numériques plus fiables, plus rapides et moins chères.

iQspot

Bordeaux, Gironde

Fondée en 2015, iQspot développe et commercialise une solution clé en main de collecte et d’analyse en temps réel des données de consommations des bâtiments, permettant d’améliorer leur performance énergétique et carbone de 16%, immédiatement et sans travaux. Dédiée aux investisseurs et gestionnaires immobiliers, elle associe capteurs IoT sans fil – pour capter les données de consommations d’énergie et d’eau sur les compteurs – et une plateforme SaaS d’acquisition, de transmission, et d’analyse des données en temps réel.

Le Plastique Français

La Rivière, Gironde

Le Plastique Français a mis au point un système innovant de recyclage des gobelets plastiques en polypropylène et polystyrène, qu’elle transforme en une nouvelle matière première à destination de l’industrie et de la plasturgie sous forme de paillettes. Elle peut désormais gérer toutes sortes de plastiques issus des déchetteries, les fûts de bière en plastique, les casques de chantier. Le Plastique Français est une entreprise adaptée qui favorise l’emploi de personnes en situation de handicap.

Lucine Therapeutics

Bordeaux, Gironde

Lucine Therapeutics adresse un besoin de santé majeur, celui de millions de personnes touchées par la douleur chronique. La startup développe des thérapies numériques (DTx), logiciels accompagnant le patient dans la reconnaissance et la gestion de la douleur. Les études montrent que ces thérapies favorisent la production naturelle de molécules telles que les endorphines et réduisent la consommation d’antidouleurs. Le premier cas d’usage de Lucine est l’endométriose, pour laquelle les traitements actuels sont lourds et manquent d’efficacité.

MaForêt

Bouliac, Gironde

MaForêt a été créée en 2015 par des forestiers souhaitant mettre en œuvre des technologies numériques pour faciliter la gestion des propriétés forestières de toutes tailles. L’application (web et mobile) MaForêt, principalement gratuite, est aujourd’hui utilisée par 11.000 propriétaires et professionnels forestiers. La société source également sur tout le territoire les forêts en besoin de réhabilitation et conçoit des programmes de gestion adaptés. Ces projets certifiés par le label Bas-Carbone sont financés par des entreprises engagées.

Materrup

Saint-Geours-de-Maremne, Landes

Materrup produit un ciment local bas carbone à base d’argile crue qui réduit de 50% le CO2 et la consommation énergétique par rapport à un ciment traditionnel. Ces ciments ont les mêmes performances mécaniques et la même qualité que des ciments et bétons conventionnels et répondent à 80% des usages. L’innovation technique et industrielle développée par Materrup permet de répliquer facilement des usines au plus proche des besoins, partout sur le globe. La première a été installée dans les Landes.

Sanodev

Limoges, Haute-Vienne

Sanodev conçoit et fabrique des solutions de désinfection innovantes et durables grâce à des technologies de pointe : lumière pulsée, micro-ondes, plasma… Elle propose des solutions sur étagère ou sur-mesure pour les secteurs agricole, agroalimentaire, industrie et médical. Ces innovations viennent en alternative à la chimie. Elles désinfectent écologiquement, sans rémanence et sans déchets supplémentaires, pour un coût réduit et sans avoir recours à des sprays chimiques ou des lingettes.

Satelia

Bordeaux, Gironde

Satelia est une startup permettant aux hôpitaux, cliniques et médecins libéraux d’améliorer la prise en charge « hors les murs » des patients atteints de maladies chroniques. Ces derniers peuvent communiquer des informations sur leurs symptômes, leur qualité de vie…. Prise en charge à 100% par la Sécurité sociale, Satelia associe des algorithmes chargés de détecter les situations à risque, et une équipe d’infirmiers pour les patients éloignés des outils numériques. Satelia équipe plus de 220 centres en France et a suivi plus de 10.000 personnes.

Sodium Cycles

Anglet, Pyrénées-Atlantiques

Xubaka, développée par Sodium Cycles, est une moto électrique fabriquée en France, légère, innovante et performante, qui respecte l’environnement. Elle offre un design unique et personnalisable, des usages multiples… L’assemblage est fait à la main, les accessoires sont artisanaux. Sodium Cycles apporte un soin particulier à s’approvisionner au niveau régional. Silencieuse, Xubaka pèse 60 kg avec la batterie : beaucoup plus légère qu’un scooter, la moto consomme moins et est plus maniable.

Valoregen

Damazan, Lot-et-Garonne

Valoregen a pour ambition de devenir le premier recycleur de plastiques ayant une empreinte neutre en carbone grâce à une technologie brevetée et unique. Elle combine des technologies de recyclage mécanique et des nouveaux procédés avancés qui décomposent les plastiques mélangés pour fabriquer de nouveaux polymères.

La société entend recycler les emballages souples ménagers, emballages souples industriels et commerciaux et à une fraction des plastiques souples de l’agrofourniture.

We go greenR

Bordeaux, Gironde

We go greenR, société commerciale de l’ESS, propose une alternative pour un tourisme plus responsable. Elle présente deux facettes : la sensibilisation des hébergements touristiques aux démarches écologiques, à qui elle propose diagnostics automatisés, formations, centrale d’achats sourçant des produits éco-responsables… mais aussi une plateforme de réservation pour mettre en relation les voyageurs soucieux de leur empreinte, et les hébergements qu’elle audite grâce à un algorithme basé sur 117 critères éco-responsables.

Les correspondants :

Jacques Froissant, Fondateur d’Altaïde en 2000, conseil en Recrutement qui s’est imposé rapidement comme un acteur majeur de l’accompagnement des sociétés innovantes de l’univers digital / numérique.

Aurore Vinzerich est la fondatrice et dirigeante de Madame de la Com’, agence spécialisée dans la communication des startups. Avec 15 années d’expérience dans la Communication et les Relations Presse, Aurore est également intervenante dans plusieurs écoles (SciencesPo, INSEEC…) et est Mentor pour dans des accélérateurs et incubateurs (1Kubator, Théophraste…).

Vous pouvez la retrouver sur son site, son compte Twitter ou LinkedIn.