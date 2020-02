[Made in Grenoble] Smartphone haptique: comment HAP2U veut commercialiser sa technologie

La sélection d’événements à ne pas manquer ce mois-ci: tour d’horizon de l’actualité de l’écosystème numérique grenoblois avec Deborah Donnier.

Récompensée pour sa technologie haptique capable de faire ressentir au simple toucher ce que l’on voit sur les écrans tactiles, la startup HAP2U a décroché un nouvel Award pour l’application de sa technologie dans nos futurs smartphones. Après avoir rendu sa technologie haptique 3D, multi-touch et adaptable sur toutes les surfaces plates, HAP2U vient de déposer 15 brevets pour la miniaturiser et l’intégrer dans les téléphones mobiles de demain.

En pourparlers avancés avec les principaux opérateurs de téléphonie mobile aux US et en Corée, HAP2U a présenté cette une prouesse encore jamais égalée qui va désormais pouvoir être embarquée sous les écrans des prochaines générations de smartphones afin de révolutionner l’expérience utilisateur (comme ressentir les photos sur Instagram, la texture d’un pull sur un site marchand, pouvoir utiliser son mobile sans le regarder, ressentir les lettres des touches…).

Zoom sur cette technologie haptique qui, d’ici quelques années, devrait intégrer tous les objets du quotidien: les véhicules, l’électroménager, les les murs, les interrupteurs… La startup a d’ailleurs déjà levé en 2018, 4 millions d’euros auprès du géant allemand Daimler (Mercedes) pour développer l’haptique dans les nouveaux modèles de voitures.

Rencontre avec Cédrick Chappaz, CEO de la startup HAP2U.

Le 4 février 2020 : Bpifrance vient présenter son plan Deeptech à Grenoble

Dans le cadre du lancement de son plan Deeptech lancé en janvier 2019, Bpifrance prévoit de déployer 2,5 milliards d’euros dans les 5 prochaines années pour contribuer à faire émerger et croître davantage de projets développant des technologies de rupture. Ce plan comporte notamment un volet financement ambitieux de plus de 800 millions d’euros avec des nouveaux dispositifs pour accompagner les programmes R&D relevant de la « Deeptech ».

Quels sont ces nouveaux dispositifs ? Comment fonctionnent-ils ? Quels sont les fameux critères Deeptech ?

Cet échange, de 9h à 11h, visera à répondre à toutes ces questions.

Lieu : Biopolis – 5 avenue du Grand Sablon – 38700 La Tronche

Le 6 février 2020 : Bouge ta Boîte débarque à Grenoble sud !

Bouge ta boîte, c’est un réseau business au féminin pour faire grandir son entreprise. Il fonctionne en Cercles, de 25 femmes entrepreneures, toutes d’un secteur d’activité différent, qui se réunissent tous les 15 jours pour des réunions de travail efficace et structurées entre paires: les BougeUP !

Aujourd’hui, le réseau est composé de 1000 bougeuses fédérées en 80 cercles.

Du 11 au 13 février 2020 : Le Forum de l’Electronique

En 2020, le salon de l’innovation et des solutions électroniques ENOVA devient le Forum de l’Electronique et se tient conjointement au SEPEM Industries (salons des Services, Equipements, Process et Maintenance) pour des opportunités régionales de rassembler les industriels de la Filière Electronique et les autres filières industrielles utilisatrices.

Véritable outil de promotion et de communication du savoir-faire, de la qualité et de la diversité de l’offre du secteur de l’électronique, le Forum de l’Electronique est une plateforme de démonstrations du rôle prépondérant de l’électronique et de ses débouchées sur les nombreux marchés applicatifs qui sont au coeur des enjeux des industriels.

3 jours déterminants pour booster la R&D, le réseau professionnel et les compétences technologiques autour de 4 marchés applicatifs : Aéronautique, automobile/transport, énergie, industrie 4.0

Lieu : Alpexpo, 2 Avenue d’Innsbruck, 38100 Grenoble

Le 15 février 2020 : Rendez-vous au Festival de l’entrepreneuriat à GEM

L’association GEM Entreprendre organise la 8ème édition du Festival de l’Entrepreneuriat le 15 Février 2020 à Grenoble Ecole de Management, de 13h à 19h.

Au programme, une conférence introductive, des tables-rondes, des ateliers participatifs, un concours de pitch d’entrepreneurs, et un afterwork de clôture.

Table Ronde n°1: Comment l’ingénieur et le manager de demain peuvent-ils se rencontrer pour construire un monde plus durable ?

Table Ronde n°2: Faut-il lever des fonds pour réussir ?

Avec la présence d’Eric Pierrel, président de la French Tech in the Alps.

Lieu : 12 rue Pierre Sémard 38 000 Grenoble

Les correspondantes:

Deborah Donnier est entrepreneure expérimentée: développeur WordPress mais aussi, intervieweuse. Elle accompagne particuliers et professionnels à valoriser leur présence digitale. Elle a fondé ddesign, spécialisée sur le développement de sites WordPress et Think WP documentaire visant à faire connaître la communauté WordPress. Vous pouvez la retrouver sur son site ou bien sur Twitter, Linkedin, Facebook!

Mary Grammont a de multiples casquettes : Consultante indépendante en Relations Presse (Daily RP), elle a également co-fondé Com’Un Lundi, un média pour les médias, ainsi que le blog Lesmondaines, city-guide grenoblois.