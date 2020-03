[Made in Grenoble] Zoom sur Pulse Origin, la startup qui veut rendre les salles de réunions intelligentes

La sélection d’événements à ne pas manquer ce mois-ci: tour d’horizon de l’actualité de l’écosystème numérique grenoblois avec Deborah Donnier.

Interview

Entreprise FrenchTech fondée par deux experts des technologies sans fil, Pulse Origin est une pépite grenobloise qui a créé une Box de connexion sans fil, pour rendre les salles de réunions intelligentes et supprimer tous les câbles de projection vidéo.

Ce dispositif universel, compatible avec tous les systèmes d’exploitation et tous les terminaux est une première sur le marché français du digital workplace.

Interview de Benoit Giroud, CEO de Pulse Origin.

Présentez-nous Pulse Origin.

Pulse Origin est une société grenobloise spécialisée dans la conception de solutions pour le Digital Workplace. L’objectif est de simplifier la vie des collaborateurs d’entreprise autour de l’utilisation des salles de réunion en facilitant leur connexion matériel, notamment à l’écran principal de la salle, et en favorisant les interactions entre participants.

Nous transformons les espaces de travail en espaces connectés et augmentés.

Nous avons développé un premier produit, la Pulse Box, qui permet de faire de la projection sans fil depuis n’importe quel appareil usuel de type smartphone, tablette ou ordinateur. C’est un peu le Chromecast des entreprises. Plus besoin de se câbler pour présenter! L’utilisation est très simple et ne nécessite aucun applicatif ni accessoire sur l’appareil pour fonctionner.

L’objectif est de proposer une expérience la plus simple possible tout en tenant compte des nouveaux modes de collaboration associés au digital permettant ainsi à tous les participants de suivre, depuis les quatre coins du monde, une même réunion et de projeter depuis leur matériel personnel (BYOD), des contenus en quelques clics (travaux, avis, sondages…) afin d’interagir en instantané sur l’écran centralisé de conférence. De quoi collaborer de manière interactive et instantanée, pour favoriser le partage de connaissance et la prise de décision collective.

Expliquez-nous votre techno?

Notre valeur ajoutée réside dans notre capacité à faire cohabiter trois technologies très hétérogènes (Miracast, AirPlay et WebRTC) dans une même solution: la Pulse Box.

La Pulse Box permet donc de faire de la projection sans fil. Nous faisons disparaître les câbles et autres adaptateurs qui posent de plus en plus de problèmes de compatibilité et ralentissent le démarrage des réunions. Et le problème va s’accentuer car les appareils entrants dans les salles de réunion sont de plus en plus hétérogènes en regard des évolutions des connectiques vidéo.

Vous venez de lever 1,3 million d’euros – quels développements prévoyez-vous?

A ce jour nous avons déjà vendu 2 500 box sur la France. Nous comptons parmi nos références clients de grands comptes (Sopra Steria, GRTgaz, Société Générale…) mais aussi de plus petites entreprises qui n’ont qu’une seule salle. Cette levée de fonds va nous permettre de renforcer notre développement vers l’Europe. Nous couvrons déjà 7 pays mais avons besoin d’accélérer rapidement pour faire face à la concurrence asiatique et américaine.

Nous allons également accélérer la sortie de nouveaux services à intégrer à notre box comme de l’affichage dynamique, la réservation de salle, le lancement de sondage, l’animation de session de travail… afin que notre solution devienne un véritable mediacenter dédié aux usages de la salle.

A quoi ressemblera la salle de réunion du futur?

La salle de réunion dans 5 ans… Déjà sera-t-elle une salle au sens propre du terme? Pas sûr, étant donné l’émergence croissante des nouveaux espaces de travail plus ouverts, plus réduits et surtout adaptés à l’usage (travailleurs nomades, BYOD…). Quel est l’intérêt de réserver une salle de 10 personnes lorsque l’on est 3 pour faire une réunion?

Elle sera forcément digitalisée avec la suppression définitive des câbles vidéos bien sûr mais également avec des écrans tactiles, des capteurs de présence, de lumière, de son qui seront réglés en fonction de scénarios automatisés. Les participants auront un accueil personnalisé et contextualisé. Certaines salles pourront également être pilotées à la voix pour lancer des services collaboratifs par exemple.

Nous travaillons actuellement sur des scénarios automatisés d’utilisation des espaces permettant une configuration automatique de la salle en fonction de la typologie de réunion (formelle, informelle, séance de créativité, session projet…) et des participants (présentiel, distanciel…).

L’espace s’adaptera aux participants et non plus le contraire. On parle alors de phygitalisation des espaces, c’est notre créneau!

Agenda

Du 12 au 19 mars 2020 : 3ème édition de Transfo, le 1er festival du numérique par tous et pour tous

Transfo est le 1er festival du numérique 100% alpin, ouvert et collaboratif. Transfo propose le temps d’une semaine, des moments de rassemblement, de mélange, de fêtes, de pitch et de débat pour mieux comprendre la transformation induite par le numérique.

Conçu pour les petits et les grands, les pros et les amateurs, les startups et les grands groupes, les curieux et les blasés, les geeks et les néophytes, les accros du silicium et les fâchés avec l’ordinateur, Transfo vise à apporter aux participants des clés de lecture pour les aider à cheminer, à s’étonner, à leur faire prendre conscience de l’ampleur des changements engendrés par le numérique et à les outiller pour que tout un chacun ait des clés et des moyens concrets qui leur permettent de trouver leur place dans leur relation au numérique.

Plus d’infos et inscriptions ici.

Lieu : Le Totem – 16 Boulevard Maréchal Lyautey 38000 Grenoble

Les 18 et 19 mars 2020 : Créativ’IA : transformer son rapport à l’IA

La 5e édition de l’Ecole d’Hiver en Management de la Créativité de Grenoble aura lieu les 18 et 19 mars 2020. Ce séminaire propose de comprendre les usages de l’intelligence artificielle (IA) sous des angles nouveaux, vecteurs d’innovation, et repose sur le principe de l’immersion dans les pratiques créatives et la réflexion théorique.

Plus d’infos ici.

Les 23 et 24 mars 2020 : MIT GSW et Grenoble Ecole de Management (GEM) co-organisent le MIT Global Start-up Workshop 2020

Le Massachusetts Institute of Technology (MIT) Global Startup Workshop (GSW) et Grenoble Ecole de Management (GEM) collaborent pour accueillir l’édition 2020 de la conférence internationale dédiée à l’entrepreneuriat MIT GSW au cœur des Alpes françaises. Après Séoul, Melbourne, Bangkok et Bogota, Grenoble sera la première ville française à accueillir le MIT GSW.

Ce sont près de 400 entrepreneurs, intrapreneurs, étudiants, enseignants-chercheurs, chefs d’entreprises, managers et investisseurs du monde entier qui sont attendus à Grenoble. Cet événement de 2 jours vise à partager les meilleures pratiques du MIT et de GEM en matière d’entrepreneuriat et s’intéressera aux thématiques-clés de l’écosystème Grenoblois, grâce aux témoignages de speakers affiliés au MIT et de professionnels de renom de l’environnement local.

L’édition 2020 abordera les thématiques de l’entrepreneuriat au service de la transformation, des technologies de rupture et des impacts sociétaux durables.

Lieu : la Maison MINATEC à Grenoble

Le 26 mars 2020 : Proj’Expo, le forum expérientiel pour découvrir les projets 2020 des étudiants-entrepreneurs

5 millions d’euros consacrés à l’entrepreneuriat étudiant via le réseau PEPITE à partir de 2020 : c’est le montant annoncé en octobre dernier par Frédérique Vidal, la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, signe d’une forte volonté du gouvernement de favoriser l’émergence et l’accompagnement des jeunes créateurs de projets. Parmi les 31 Pôles Étudiants pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat, Pépite oZer, basée sur le Campus Universitaire de Saint-Martin- d’Hères, est la structure locale portée par l’Université Grenoble Alpes.

Dans le cadre de sa mission, Pépite oZer lance la 4e édi on de Proj’Expo le 26 mars 2020. À l’honneur: 19 projets d’étudiants-entrepreneurs issus de la promo on 2020. Art de vivre, technologie, événementiel, médiation culturelle… Proj’Expo se veut être un forum expérientiel permettant aux visiteurs, particuliers comme professionnels, de toucher, tester et donner leur avis sur les projets exposés.

Lieu : Bâtiment EVE, au sein de l’espace Vie Etudiante du Campus, de 12h à 18h30.

Plus d’infos ici.

Les correspondantes:

Deborah Donnier est entrepreneure expérimentée: développeur WordPress mais aussi, intervieweuse. Elle accompagne particuliers et professionnels à valoriser leur présence digitale. Elle a fondé ddesign, spécialisée sur le développement de sites WordPress et Think WP documentaire visant à faire connaître la communauté WordPress. Vous pouvez la retrouver sur son site ou bien sur Twitter, Linkedin, Facebook!

Mary Grammont a de multiples casquettes : Consultante indépendante en Relations Presse (Daily RP), elle a également co-fondé Com’Un Lundi, un média pour les médias, ainsi que le blog Lesmondaines, city-guide grenoblois.