[Made in océan Indien] Île Maurice: lorsque la technologie vient au secours du tourisme

Plus que jamais, le tourisme à l’île Maurice s’accroche pour ne pas sombrer. Particulièrement touché par la crise du Covid-19, ce secteur bénéficie toutefois d’un appui insoupçonné jusqu’ici : celui de la technologie. Deux exemples 100 % mauriciens, Reubsvision.mu et Destinfo.com.

Reubsvision.mu : le Google Street View mauricien

Concepteur du site ReubsVision.mu, Reuben Pillay est le créateur du Google Street View 100 % mauricien ! Son projet, lancé il y a un an et demi, se retrouve aujourd’hui sous les feux des projecteurs avec des mentions de National Geographic, Peta Pixels ou encore dpreview.com. Si le tourisme est à l’arrêt du fait de la fermeture des frontières de l’île, la plateforme Reubsvision.mu devient un ambassadeur de choix auprès des étrangers prêts à reprendre la voie des airs une fois ce blocus terminé.

Si la société ReubsVision existe depuis 4 ans environ, la plateforme ReubsVision.mu a commencé à prendre forme il y a un an et demi. Tout a débuté par un constat assez étonnant : l’île Maurice compte plus de structures hôtelières que de touristes, altérant la rentabilité de l’ensemble des établissements.

ReubsVision Mauritius 360, une ode à la technologie

Pour donner envie aux étrangers de visiter Maurice, Reuben Pillay donne naissance à une plateforme virtuelle permettant de visiter tous les points d’intérêt de l’île. Passionné d’images à 360 degrés, il mise sur le drone, pour ensuite appliquer un long processus de « stitching » qui consiste à coller chaque prise de vie pour faire une sphère de 250 Megapixels.

Afin de parvenir à ce résultat, chaque photo passe par un traitement composé de 5 étapes, nécessitant ainsi un investissement de 10h par cliché. Pour l’aider devant cette tâche titanesque, le créateur utilise différents outils, développe certaines techniques, automatise certaines tâches fastidieuses, tout en s’initiant au codage.

Destinfo.com, la plateforme de voyage 100% créée à l’île Maurice!

Destinfo.com est un tout nouveau projet réalisé par un Mauricien bien décidé à soutenir l’univers du voyage. Entièrement développée à l’île Maurice, cette plateforme fraîchement installée dans la sphère digitale ambitionne de devenir une référence en matière de voyages, dans un esprit de partage et d’ouverture.

Une plateforme numérique et une application mobile pour toutes les destinations

Destinfo a été créé entièrement à l’île Maurice. Pour en arriver à un tel résultat, Gordon Campbell explique avoir commencé par mettre en place une base de données sur le monde entier, une tâche titanesque étalée sur 6 mois intenses, avec des délais particulièrement serrés. Le résultat reflète ce travail de longue haleine, comme en témoigne le moteur de recherche, suffisamment fourni pour accéder rapidement à un pays en particulier, simplement en indiquant le nom d’une ville, d’une région.

Désireux de casser les codes, Destinfo.com aide les voyageurs à planifier leur prochain périple grâce à des informations sur plus de cent mille destinations à travers le monde. Gain de temps, partage d’expérience avec d’autres voyageurs, bons plans, conseils, joyaux cachés… Destinfo.com peut être comparé à un réseau social pour les globe-trotters. Qui plus est, il est prévu que la plateforme accueille au fil du temps de nouvelles fonctionnalités basées sur l’interaction entre les utilisateurs.

Quant à l’application mobile, baptisée « Destinfo – Free travel guides! », fraîchement arrivée sur Google Play, elle permet d’accéder aux mêmes fonctionnalités que la plateforme depuis un smartphone.

Cette pandémie apporte résolument son lot de surprise, comme en témoignent les deux plateformes Reubsvision.mu et Destinfo.com. Souhaitons que les acteurs du tourisme puissent en effet s’appuyer sur de telles initiatives en espérant que d’autres projets similaires voient le jour rapidement.

