Malibou entre au classement WE INNOVATE 500 à la 45ᵉ place pour sa solution RH tout intégrée pour les TPE et PME

Malibou est notre startup du jour lauréate du classement WE INNOVATE 500 2025, classée en 45ème position, félicitations aux équipes!

Changer de camp pour changer les choses. C’est ce qu’a fait Maxence Drummond, ancien partner du fonds Breega, en partant co-fonder Malibou fin 2023 avec Alexandre Pernin, serial entrepreneur passé par Y Combinator. À force de côtoyer des dizaines d’entrepreneurs, un constat revenait sans cesse : les solutions RH du marché séparent encore les outils de paie des outils RH, alors même que l’environnement social français est l’un des plus complexes d’Europe.

C’est de ce constat qu’est née Malibou, une plateforme tout-en-un pensée pour les TPE et PME, qui réunit outils digitaux et accompagnement. Le principe : automatiser la gestion des congés, bulletins de paie, organismes sociaux, tout en offrant un accès direct à un gestionnaire de paie dédié, pour garantir conformité et sérénité.

Le tout pour un tarif mensuel de 26 euros par salarié, avec un support en temps réel par chat ou téléphone. Une offre claire, sans superflu, taillée pour soulager les dirigeants et les cabinets comptables.

Lancée officiellement en septembre 2023, la solution a déjà séduit une centaine de clients issus de secteurs variés, parmi lesquels Kenko, Liberkeys, ou Daphni. Et pour accélérer, Malibou a rejoint la cohorte hivernale de Y Combinator, où le CTO Alexandre Pernin avait déjà lancé une première startup.

Malibou a levé 3 millions d’euros, avec un tour mené par FCVC, Y Combinator, Breega, et quelques business angels proches de l’équipe. De quoi étoffer la R&D, recruter, pour créer le SIRH idéal pour les PME de 10 à 200 salariés.