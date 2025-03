H&M mise sur l’IA générative et les jumeaux numériques / DEFNET 2025 : l’armée française s’entraîne au combat cyber de haute intensité / La Chine restreint l’accès aux puces Nvidia H20

H&M mise sur l’IA générative et les jumeaux numériques de mannequins

H&M annonce une initiative inédite : la création d’images de mode générées par IA à partir de jumeaux numériques de mannequins réels. Dès 2025, l’enseigne prévoit de modéliser 30 mannequins pour produire des contenus marketing numériques à grande échelle, tout en plaçant les talents au cœur du processus. Les modèles conservent la propriété de leur avatar, sont rémunérés comme pour des shootings classiques, et l’usage des images sera marqué et encadré contractuellement.

La Chine restreint l’accès aux puces Nvidia H20 pour raisons environnementales, menaçant un marché de 17 Md$

Pékin durcit ses exigences en matière d’efficacité énergétique pour les centres de données, mettant potentiellement hors-jeu la puce H20 de Nvidia, pourtant conçue pour contourner les restrictions américaines à l’export. Selon le Financial Times, la Commission nationale du développement et de la réforme (NDRC) recommande l’usage de puces plus efficientes, favorisant des alternatives locales comme Huawei. Officiellement non contraignantes, ces règles commencent à peser sur les commandes d’acteurs comme Alibaba et Tencent. Nvidia, dont la Chine représente 13 % du chiffre d’affaires annuel (17,1 Md$), envisage d’ajuster la H20 pour se conformer, au risque d’en affaiblir les performances.

Amazon teste deux assistants IA pour révolutionner l’expérience d’achat et la santé en ligne

Amazon intensifie l’intégration de l’IA générative dans son écosystème e-commerce en testant deux nouveaux assistants : Interests AI, un outil de recherche conversationnelle, et Health AI, un chatbot santé capable de fournir des conseils médicaux généraux et des suggestions de produits. Ces fonctionnalités, encore en phase bêta, s’appuient sur des modèles de langage avancés via la plateforme Bedrock. Interests AI propose une exploration produit par centres d’intérêt, tandis que Health AI oriente les utilisateurs vers la pharmacie en ligne ou les services de One Medical, acquis pour 3,9 Md$. Ces innovations s’inscrivent dans une stratégie plus large de refonte d’Alexa en agent autonome dopé à l’IA, avec plus de 1 000 applications IA en cours de développement au sein du groupe.

OpenAI intègre la génération d’images native dans GPT‑4o

OpenAI a annoncé que son nouveau modèle GPT‑4o inclut désormais une fonction native de génération d’images, capable de produire des visuels précis, annotés et contextuels. Contrairement aux versions précédentes, cette capacité est intégrée directement dans le modèle multimodal, facilitant l’itération visuelle en conversation. Elle prend en charge des cas d’usage variés, du diagramme scientifique au design de personnages de jeu vidéo, avec un rendu textuel amélioré. La fonctionnalité est déployée auprès des utilisateurs Free, Plus, Pro, Team, et bientôt via API.

Block licencie 931 employés, soit 8 % de ses effectifs

La fintech Block, fondée par Jack Dorsey et propriétaire de Cash App et Square, a procédé mardi au licenciement de 931 employés, soit environ 8 % de ses effectifs, selon un mail publié par TechCrunch. Ces suppressions de postes s’inscrivent dans une réorganisation stratégique visant à réduire les couches hiérarchiques, renforcer l’exigence de performance et recentrer les activités. Trois motifs principaux sont évoqués : des décisions stratégiques (391 personnes), des évaluations internes jugées insuffisantes (460 personnes), et une simplification managériale (80 postes). En parallèle, Block ferme 748 postes ouverts. L’entreprise, qui comptait environ 11 300 salariés fin 2024, avait déjà supprimé 1 000 postes en janvier dernier.

DEFNET 2025 : l’armée française s’entraîne au combat cyber de haute intensité

Organisé par le ministère des Armées et piloté par le Commandement de la cyberdéfense (COMCYBER), l’exercice interarmées DEFNET 2025 qui a démarré le 17 mars, prend fin dans quelques jours. Il mobilise les cybercombattants français autour d’un scénario de conflit entre deux États fictifs, avec des attaques sur les systèmes d’armes, des campagnes de désinformation et une mobilisation des capacités en lutte informatique défensive (LID) et d’influence (L2I). Six industriels partenaires sont impliqués dans cet entraînement, qui vise à préparer les armées à faire face à un combat cyber de haute intensité sur l’ensemble du spectre informationnel. REX à suivre dans nos prochaines éditions.

AMBOSS lève 240 millions d’euros pour accélérer son développement international

La medtech berlinoise AMBOSS a bouclé un tour de financement de 240 millions d’euros mené par KIRKBI, M&G Investments et Lightrock, avec le soutien de ses actionnaires historiques. Fondée en 2012, la plateforme, déjà utilisée par plus d’un million de professionnels de santé dans 180 pays, propose un moteur d’aide à la décision clinique basé sur des recommandations fondées sur les dernières données scientifiques, ainsi qu’un outil d’apprentissage pour étudiants et jeunes médecins.

n8n lève 55 M€ pour accélérer l’automatisation des workflows dopée à l’IA

La plateforme berlinoise d’automatisation de workflows n8n a levé 55 millions d’euros en série B auprès de Highland Europe, avec la participation de HV Capital, Sequoia, Felicis et Harpoon. Fondée en 2019, n8n permet aux équipes techniques de combiner IA générative et automatisation métier, avec plus de 400 intégrations et une logique “fair-code”. La startup, qui compte déjà 230 000 utilisateurs actifs et un ARR multiplié par 5 en un an, prévoit d’ouvrir des bureaux à New York et Londres pour accompagner sa clientèle entreprise.

Daphni réalise un premier closing à 200 millions d’euros pour son fonds Blue dédié à la deeptech durable

Le fonds parisien Daphni annonce un premier closing à 200 millions d’euros pour son nouveau véhicule Blue, visant à soutenir une quarantaine de startups à l’intersection de la science, du logiciel et du hardware. Labellisé B Corp, Daphni accompagne la transition des innovations scientifiques européennes vers le marché, avec des participations déjà engagées dans Pasqal, Airthium, Moonwatt ou Pruna AI. Le closing final est attendu à 250 M€ d’ici fin 2024. Daphni gère aujourd’hui plus de 500 millions d’euros.

