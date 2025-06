Finance augmentée : Abacum lève 56 millions d’euros pour repenser la fonction de CFO

L’expression « finance augmentée » s’est imposée dans le langage des startups B2B, depuis 2020, Abacum développe une solution SaaS de Financial Planning & Analysis (FP&A), destinée à simplifier la planification financière, les prévisions budgétaires et le pilotage de la performance. La promesse tient en un mot, automatiser, en proposant des prévisions en temps réel, la modélisation de scénarios, la détection d’anomalies, la classification des données, ou encore la gestion des workflows… le tout intégré dans une interface collaborative.

Cette nouvelle levée en série B, menée par Scale Venture Partners, vient appuyer la trajectoire de l’entreprise. Cathay Innovation, Y Combinator, Creandum, Kfund et Atomico, déjà actionnaires, y ont également participé. En ligne de mire, un renforcement des équipes R&D et produit, pour faire de l’IA un levier de performance opérationnelle plutôt qu’un simple argument marketing.

« Notre objectif est clair. Nous voulons que les directions financières puissent opérer en temps réel, avec une visibilité totale sur leurs données, et la capacité de simuler des décisions complexes sans friction », expliquent les cofondateurs Julio Martínez et Jorge Lluch. Tous deux anciens CFO, ils insistent sur la nécessité d’un outillage conçu par des praticiens, capable de répondre aux exigences de structuration, de transparence et de coordination d’une fonction finance sous pression.

En quelques années, le marché du FP&A s’est densifié, de Pigment à Mosaic, en passant par Planful, Cube ou Workday Adaptive Planning, les solutions se multiplient, à l’intersection de la BI, du SaaS et des outils métiers. Abacum entend se différencier par sa capacité à unifier les sources de données (plus de 50 intégrations natives), à générer des rapports automatiquement, et à rendre la collaboration aussi fluide que dans un Google Sheet, mais avec la puissance analytique d’un outil de contrôle de gestion.

L’enjeu, au-delà des fonctionnalités, reste l’adoption, l’IA intégrée à la plateforme est pensée pour assister au travers de suggestions de prévisions, de génération de résumés financiers, d’alertes sur anomalies statistiques. Un assistant stratégique, qui permet à la fonction finance de se concentrer sur l’analyse et la décision.

Le défi est d’abord technologique, dans un marché où la fiabilité et la robustesse sont des prérequis. Ensuite culturel, car les équipes financières sont peu enclines à basculer vers des environnements algorithmiques sans preuve de valeur immédiate.

Installée entre Barcelone, Londres et New York, la société compte aujourd’hui 65 employés. Elle réalise plus de la moitié de son chiffre d’affaires aux États-Unis. Avec ce nouveau financement, elle vise une accélération commerciale sur le marché nord-américain et un approfondissement technologique de sa plateforme.