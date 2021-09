OVHcloud entame son IPO à la Bourse de Paris

Le fournisseur français de services dans le cloud, OVHcloud, lance son introduction en Bourse, une opération pouvant valoriser le groupe à plus de 4,7 milliards de dollars, indique le Wall Street Journal. Le groupe a confirmé ce matin faire le premier pas vers son introduction en Bourse sur Euronext Paris. «La réalisation de celle-ci est soumise à l’approbation par l’AMF d’un Prospectus, ainsi qu’à des conditions de marché favorables», précise l’entreprise.

Basé à Roubaix et fondé en 1999 par Octave Klaba, OVHcloud héberge des serveurs, fournit des accès à l’internet et s’est développé dans les prestations de services d’informatique à distance (cloud). Depuis 2011, il est devenu le numéro un européen du secteur, avec 32 centres de données répartis dans le monde, notamment en France, au Canada, aux États-Unis, en Allemagne, à Singapour et en Australie, selon son site. En 2020, le groupe, qui emploie environ 2 400 personnes dans le monde, a réalisé un chiffre d’affaires de 632 millions d’euros.

Lever 400 millions d’euros

OVHcloud envisage une introduction en Bourse sur Euronext Paris afin d’accélérer sa trajectoire de croissance, tout en poursuivant son expansion en Amérique du Nord et en Asie. L’entreprise prévoit de réaliser une augmentation de capital d’un montant pouvant aller jusqu’à 400 millions d’euros par émission d’actions nouvelles. Les actionnaires d’OVHcloud ont fait part de leur intention de céder une partie de leurs titres existants, tout en conservant une position importante au capital, a déclaré l’entreprise.

«Pour l’avenir, notre priorité sera de capter pleinement la croissance rapide du marché du cloud et d’accroître nos parts de marché», commente Michel Paulin, Directeur général d’OVHcloud. «Nous ambitionnons d’atteindre un taux de croissance organique du chiffre d’affaires aux environs de 25 % à horizon 2025, qui pourrait être soutenu par des acquisitions. Avec ce projet d’introduction en Bourse, nous souhaitons consolider notre position de champion européen « pure play » du cloud, en développant les segments de clientèle clés de nos principaux marchés, en élargissant nos marchés adressables grâce à un niveau élevé d’innovation et en nous développant en Europe et au-delà, notamment en Amérique du Nord et en Asie.»

