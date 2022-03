Marketing d’influence: Launchmetrics rachète DMR, son concurrent historique

À peine 2 ans après le rachat de la startup italienne IMAXtree, l’agence photo des Fashion Weeks, et un an après celle du chinois Parklu, Launchmetrics poursuit sa stratégie d’acquisition avec DMR, l’un de ses principaux concurrents sur le marché du marketing d’influence. Il s’agit de la cinquième acquisition de l’entreprise depuis 2016.

« DMR était notre concurrent historique sur la partie insights », explique Michael Jaïs, CEO de Launchmetrics. « Cette acquisition nous permet de nous focaliser sur le futur, au lieu de chercher à lutter avec DMR pour acquérir des clients ».

Stratégie d’acquisition

« Launchmetrics est un concurrent de longue date de DMR », ajoute Enzo di Sarli, président et fondateur de DMR. « Mon objectif principal est d’assurer mon héritage, au cours des prochaines années, à la fois aux clients de DMR, dont la confiance a été essentielle au fil des ans, et à DMR ».

Basé à Paris et à New-York, Launchmetrics revendique désormais 1 200 marques et passe à plus de 400 employés, répartis sur 10 bureaux dans le monde. Parmi ses clients, on peut citer Adidas, Dior, Fendi ou encore Shiseido. Pour rappel, l’entreprise avait levé 50 millions de dollars en 2018 pour se développer à l’international et mettre en place sa stratégie d’acquisition.

Retrouvez l’interview complète de Michael Jaïs, CEO de Launchmetrics :