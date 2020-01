[Marketing] La solution d’Insider pour une expérience utilisateur personnalisée et unifiée

Aujourd’hui, les entreprises se doivent de proposer une expérience client personnalisée sur l’ensemble du parcours et des points de contact. Cela va de la publicité, en passant par le site Web ou encore les réseaux sociaux. Pourtant, les équipes marketing font face à de réels défis pour relever ce challenge. C’est pour les accompagner sur ce sujet qu’Insider a développé une plateforme unifiée de marketing permettant d’orchestrer le parcours client de façon simple et personnalisée sur l’ensemble des canaux. La société qui est déjà présente dans 24 pays se lance désormais en France, Espagne et Italie.

Souvent, les organisations à la recherche d’une solution se retrouvent face à deux options: faire appel à des solutions très riches mais également complexes à mettre en place ou à des produits de niche qui ne répondent qu’à une partie de leurs besoins. Insider a trouvé le juste milieu. «Nous nous positionnons sur une offre très globale où nous sommes capables de bout en bout en partant de l’acquisition jusqu’à la rétention, de fournir une plateforme très simple d’utilisation et rapide à mettre en œuvre», explique Philippe Peyresaubes, vice-président Europe du Sud pour Insider.

Comment devenir une entreprise centrée « client »

Un outil qui a d’autant plus de sens qu’il répond aux obstacles que ces entreprises ont à relever pour réellement parvenir à mettre le client au centre de leur stratégie. «Le premier est la complexité car elles ont beaucoup de solutions. Ainsi, le fait de pouvoir harmoniser l’intégralité de toutes ces solutions technologiques et non technologiques pour adresser l’expérience utilisateur est un vrai défi», explique Philippe Peyresaubes.

Insider peut également aider à dépasser certaines contraintes organisationnelles. «Les entreprises aujourd’hui fonctionnent en silo. Or, par exemple, dans le cas d’une société qui gère aussi bien des magasins que des sites e-commerce, comment les collaborateurs qui s’occupent du online discute-t-ils avec ceux qui sont en charge du offline? », illustre le vice-président Europe du Sud d’Insider.

Mais ce dernier rappel que l’impulsion du changement doit parcourir toute l’organisation. «Il faut que le fait de devenir une entreprise très centrée ‘client’ soit une vraie volonté qui vienne du haut de l’entreprise».

A la conquête de l’Europe et des Etats-Unis

Fondé en 2012, Insider a la particularité de s’être développé dans un premier temps sur la partie « Est » du globe notamment en Asie, en Australie, au Moyen-Orient et en Europe de l’Est. Après une levée de série B de 14 millions de dollars réalisée en 2018 avec Sequoia comme investisseur principal, et à l’aube d’une série C, l’entreprise se tourne maintenant vers l’Ouest et part en 2020 à la conquête de l’Europe et des Etats-Unis.

La société qui fait plus de 100% de croissance depuis plusieurs années compte 600 clients à travers le monde. Son siège social est basé à Singapour et elle compte plus de 500 collaborateurs. Un effectif que l’entreprise prévoit de doubler d’ici la fin de l’année.

Retrouvez l’interview complète de Philippe Peyresaubes, vice-président Europe du Sud pour Insider:

À propos d'Insider

Insider est une entreprise internationale opérant dans 24 pays à travers le monde et financé par Sequoia, le fond d’investissement américain derrière les success stories de Google, WhatsApp, Linkedin et Airbnb.

L’entreprise travaille avec les plus de 600 entreprises à travers le monde, dont UNIQLO, Singapore Airlines, Carrefour, Estee Lauder, Virgin, Toyota, IKEA, Samsung et CNN.

La plateforme de gestion de croissance digitale d’Insider, permet aux équipes marketing de personnaliser l’expérience client sur l’ensemble du parcours et des points de contact, incluant les publicités, le web (Desktop & Mobile), les emails, les notification push, les applications mobiles et de messagerie (Whatsapp & Facebook Messenger) ainsi que les réseaux sociaux.

Sa technologie alimentée par l’IA et le Machine Learning permet de booster la croissance des marques sur l’ensemble du cycle de vente, de l’Acquisition à l’Activation, à la Rétention, et aux Revenus.