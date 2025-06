Simplébo accélère avec le rachat d’Actusite, dans une opération autofinancée de 9 millions d’euro

Dans un marché encore morcelé, la scale-up française Simplébo annonce le rachat d’Actusite, agence digitale spécialisée dans les professions réglementées. Un mouvement stratégique qui marque le début d’une consolidation du secteur des services numériques pour les TPE et indépendants. Pour en parler plus en détail, Alexandre Bonetti, CEO de Simplébo répond aux questions de FRENCHWEB.FR

La nouvelle entité revendique désormais un chiffre d’affaires combiné de 9 millions d’euros et un portefeuille de 10 000 clients. Avec cette opération, Simplébo étend sa couverture sectorielle, intègre une expertise verticale forte, et assoit sa position d’acteur de référence dans un environnement en pleine transformation, dopé par l’essor de l’IA et la fragmentation des usages digitaux.

« Actusite est une réelle pépite que l’on admire depuis longtemps. Ce rapprochement répond à une logique de taille critique, nécessaire pour investir massivement dans la meilleure technologie possible. » — indique Alexandre Bonetti, CEO de Simplébo à FRENCHWEB.FR

Un marché fragmenté, des usages en mutation

Avec près de 200 000 structures actives dans la communication selon l’Insee, les agences adressant les TPE/PME restent confrontées à un marché très éclaté. En parallèle, les investissements en publicité digitale ont dépassé 11 milliards d’euros en 2024, dont 3,39 milliards pour les réseaux sociaux (+20 % sur un an).

Dans ce contexte, la capacité à proposer une offre unifiée, efficace et accessible devient centrale. Le rapprochement Simplébo–Actusite illustre ce basculement vers un modèle plus intégré.

« Ensemble, nous allons poser les fondations d’un acteur de référence du digital en France (…). Notre ambition est de devenir le directeur digital externalisé de nos clients, en continuant d’automatiser tout ce qui peut l’être. » — confie Alexandre Bonetti, CEO de Simplébo à FRENCHWEB.FR

Des expertises complémentaires réunies sous une seule plateforme

Simplébo, historiquement positionné sur la création de sites et le référencement local, s’ouvre aux professions réglementées via Actusite et sa marque Webinot (notaires). L’offre combinée intègre désormais un service d’animation des réseaux sociaux propulsé par l’IA.

« Ma vision, c’est que dans 3 à 4 ans, Simplébo sera un groupe qui rassemble entre 5 et 6 marques (…), avec une culture de la satisfaction client très forte. » précise Alexandre Bonetti, CEO de Simplébo à FRENCHWEB.FR

Le modèle reste basé sur une technologie propriétaire tout-en-un, conçue pour offrir aux TPE une interface unique de gestion de leur présence en ligne. L’approche, semi-automatisée mais assistée, repose sur un service client humain renforcé par l’IA.

« On n’a pas remplacé les conseillers et le service client par de l’IA. Au contraire, on a augmenté leur efficacité grâce à l’IA. » — Alexandre Bonetti [FW] « On fait tout pour eux, de manière ultra-efficace, pour un coût maîtrisé. » indique Alexandre Bonetti, CEO de Simplébo à FRENCHWEB.FR

Une opération autofinancée et une intégration progressive

La transaction est intégralement financée sur fonds propres, sans l’intervention de fonds externes.

« On n’a pas à faire entrer de fonds d’investissement (…). On veut continuer notre boucle main avec notre rentabilité et notre liberté totale. » confie Alexandre Bonetti, CEO de Simplébo à FRENCHWEB.FR

L’intégration se fera progressivement sur douze mois, les équipes étant réunies dès l’été 2025. Les fondateurs d’Actusite réinvestissent 90 % de leurs actions dans Simplébo et rejoignent le comité de direction.

« Rejoindre Simplébo, c’est s’associer à une vision ambitieuse et humaine (…). Ces avis clients certifiés ne trompent pas et reflètent parfaitement l’ADN de l’entreprise. » complète Georges de La Taille, fondateur d’Actusite par voie de communiqué

L’objectif affiché est clair : constituer un groupe multi-marques, rentable, agile, et centré sur des verticales métier, en vue d’une consolidation active du marché français. L’international reste une étape à plus long terme.

Distribution : recommandations et marque blanche

Simplébo revendique environ 1000 leads entrants par mois, dont 2/3 issus de la recommandation. Des acteurs comme Saint-Gobain, Société Générale ou des syndicats professionnels orientent leurs clients vers la plateforme.

« Notre première source de clients, c’est la recommandation : des partenaires comme Saint-Gobain, Société Générale, des syndicats, ou nos propres clients. » confie Alexandre Bonetti, CEO de Simplébo à FRENCHWEB.FR

Un deuxième levier de distribution repose sur des accords de marque blanche, qui permettent à d’autres structures de proposer l’offre Simplébo sous leur nom.