Mirakl rachète la startup Target2Sale et lance sa solution de paiement

La licorne française Mirakl, spécialiste des places de marché en ligne, a annoncé jeudi le lancement d’une solution de paiement et va accueillir dans son comité exécutif Eric Heurtaux et Patrick Houry, en provenance respectivement de Worldline et Akka Technologies. L’arrivé de ces deux cadres « qui ont fait carrière dans des grands groupes », respectivement au poste de directeur financier groupe et de directeur des ressources humaines, « montre l’évolution de la perception de notre entreprise dans son environnement économique et témoigne de son attractivité », s’est réjoui auprès de l’AFP Philippe Corrot, co-fondateur de Mirakl.

L’éditeur de logiciels, créé en 2012, est spécialisé dans les places de marché en ligne, qui permettent aux entreprises comme Carrefour, Metro, AccorHotels ou Leroy Merlin de proposer une offre pléthorique à leurs clients sans avoir à gérer les stocks, en agrégeant des vendeurs tiers. Ce, à destination du grand public (marketplace « B2C ») ou de professionnels (« B2B »). Mirakl, qui dit avoir enregistré en 2021 plus de 4,3 milliards de dollars de transactions sur les places de marché en ligne développées via ses solutions logiciels, avait levé 555 millions de dollars en septembre 2021, opération le valorisant quelque 3,5 milliards de dollars (3 milliards d’euros).

« Premier produit d’une future suite de produits de services financiers »

L’entreprise a annoncé jeudi le lancement de « Payout », une solution financière pour simplifier l’expansion des places de marché à l’international dans la mesure où « l’intégration de vendeurs internationaux » (…) « présente de nouveaux défis en termes de complexité financière, de conformité réglementaire, de gestion des taux de change et de paiement en devise », explique-t-elle dans un communiqué. Il s’agit du « premier produit d’une future suite de produits de services financiers ».

Enfin Mirakl a annoncé faire l’acquisition de la jeune pousse Target2Sale, « première plateforme d’intelligence artificielle dédiée à la personnalisation de l’expérience client » devant permettre aux vendeurs d’améliorer leurs ventes en « proposant à chacun des consommateurs des recommandations personnalisées en temps réel ». Philippe Corrot n’a pas souhaité préciser les contours financiers de l’opération, se bornant à préciser que « la première acquisition que Mirakl a réalisée, en novembre, portait sur une entreprise de trois personnes », Octobat, start-up spécialisée dans l’automatisation et la conformité des processus de facturation, « alors qu’on parle aujourd’hui d’une entreprise de 30 personnes », donnée à mettre en rapport avec les 750 salariés de Mirakl.