Acquisition client : Tagadamedia rachète Mediazeen pour accélérer sur la qualification de leads

Tagadamedia, spécialiste français de la génération de leads, fait l’acquisition de l’agence de digital marketing Mediazeen pour devenir une plateforme cloud de référence dans l’acquisition client. L’agence lancée en 2012 par Brice Roy s’est spécialisée dans la génération de leads intentionnistes, notamment pour les secteurs de l’assurance, de la formation ou encore des travaux. Un positionnement qui a séduit Tagadamedia, fondé en 2015, qui a la particularité de faire de l’acquisition de data marketing via ses médias propriétaires.

« Nous avons la particularité depuis le départ de constituer nos propres audiences en éditant un certain nombre de contenus, où nous fédérons un peu plus de 10 millions de visites par mois sur l’ensemble de ces sites. Parmi eux, 500 000 vont s’inscrire et répondre à des questionnaires, ce qui nous permet de collecter des informations, suite à quoi nous fournissons des leads à nos clients », explique Eric Bennephtali, co-fondateur de Tagadamedia.

Convertir les leads en clients

Mais depuis 2 ans, Tagadamedia va plus loin que la génération de leads en aidant les entreprises à les convertir en clients. Pour ce faire, la startup a déployé un centre d’appels au Maroc composé de 60 salariés qui vont convertir les leads en clients. « Nous nous sommes rendu compte au fil des années qu’il ne suffisait pas de fournir des leads mais qu’il était nécessaire d’aller plus loin dans la conversion de ces leads en clients ».

Face à ce constat, Tagadamedia s’est rapprochée de la startup Mediazeen, spécialisée dans l’acquisition de leads. « Mediazeen a une équipe spécialisée dans l’acquisition de leads et ambitionne d’évoluer vers la qualification de leads extrêmement poussés sur certains secteurs », affirme Eric Bennephtali. « Cette société va nous aider à accélérer sur cette qualification de leads encore plus poussée que nos clients nous demandent ».

