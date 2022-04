[Série A] PropTech: Kaliz lève 20 millions d’euros pour sa plateforme de gestion locative

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

En France, le marché de l’immobilier, et plus particulièrement de l’investissement locatif, n’a cessé de croître malgré la crise sanitaire. 29,4% des acquisitions en 2020 ont concerné des biens destinés à être mis en location (+2,2 points sur un an), selon l’agence immobilière Century 21. C’est en mars 2020 qu’Olivier Duverdier et Jérémy Girard ont lancé Kaliz, une agence immobilière en ligne spécialisée dans la gestion locative et la gestion de patrimoine immobilier.

Après avoir géré 500 millions d’euros de biens immobiliers et perçu plus de 20 millions de loyers, la startup entend accélérer considérablement sa croissance avec une levée de fonds de 20 millions d’euros, réalisée auprès d’ASSU 2000 Participations, la holding de tête du Groupe VILAVI, fondé par Jacques Bouthier, courtier expert en assurance et en crédit auprès des particuliers.

« Il n’y avait pas beaucoup d’offres dédiées aux multipropriétaires »

« Nous avons identifié qu’il fallait construire une plateforme beaucoup plus efficace et performante que les logiciels métiers traditionnels, qu’il fallait revisiter l’expérience client (donner plus d’informations, des indicateurs de gestions, etc.), et qu’il n’y avait pas beaucoup d’offres dédiées aux multipropriétaires leur permettant d’avoir une vision centralisée et une analyse patrimoniale », explique Olivier Duverdier, CEO de Kaliz.

La startup a donc déployé des technologies de machine learning et d’automatisation afin d’accompagner ses clients dans la gestion de leurs biens et l’optimisation de leur patrimoine immobilier. Elle développe notamment une interface de suivi en ligne capable de faciliter et d’uniformiser la gestion de plusieurs biens à la fois.

Kaliz ambitionne de recruter 50 nouveaux collaborateurs dès 2022 à Paris, à Toulouse et en région. « C’est cette forte scalabilité de la solution qui nous a séduits, ainsi que le dynamisme des fondateurs et la capacité d’exécution de l’équipe qui signe d’ores et déjà une belle performance après seulement 2 ans d’existence », conclut Jacques Bouthier fondateur du Groupe VILAVI.

