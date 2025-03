La femtech Fizimed lève 4 millions d’euros pour déployer ses dispositifs médicaux en Europe et aux États-Unis

Un accès simplifié à la rééducation périnéale et à l’allaitement

Fondée en 2017 à Strasbourg, Fizimed a conçu Emy Trainer, une sonde connectée permettant aux femmes de renforcer leur périnée chez elles, via une application mobile ludique. Contrairement aux solutions classiques qui nécessitent des séances en cabinet, Emy Trainer démocratise la rééducation périnéale en la rendant accessible à domicile. L’essai clinique mené par Fizimed a confirmé son efficacité sur l’amélioration du tonus périnéal, un argument clé qui a permis son adoption par des kinésithérapeutes et son remboursement par la Sécurité sociale allemande.

L’entreprise a également élargi son portefeuille avec Emy Pump, un tire-lait mains-libres et nomade, conçu pour répondre aux besoins des jeunes mères. Fonctionnant sur batterie et dépourvu de fils, il leur permet d’extraire leur lait sans interrompre leurs activités, une alternative aux modèles traditionnels jugés encombrants.

Un marché en expansion, mais encore sous-exploité

Le secteur de la femtech reste sous-financé au regard des besoins existants. En Europe, les troubles périnéaux concernent près de 100 millions de femmes, tandis que 60 % des mères abandonnent l’allaitement plus tôt que souhaité, faute de solutions pratiques. Pourtant, le marché connaît une croissance forte, estimée à plus de 75 milliards d’euros d’ici 2025.

Fizimed, déjà bien implantée en Allemagne grâce à l’intégration d’Emy Trainer dans le parcours de soins local, entend capitaliser sur cette preuve de remboursement pour s’attaquer aux marchés français et américains, où l’assurance santé pourrait également jouer un rôle clé dans la démocratisation de ses produits. L’objectif : faire reconnaître ses dispositifs comme des outils de prévention à part entière, permettant d’éviter des pathologies lourdes et coûteuses, comme les descentes d’organes ou les chirurgies du périnée.

Une structuration pour passer à l’échelle

L’ambition de Fizimed est d’imposer ses dispositifs comme un standard médical en santé féminine. L’entreprise s’appuie sur un réseau de professionnels de santé partenaires et sur un écosystème d’innovation solide, notamment via EIT Health, EIT Digital et Quest for Health, des structures européennes dédiées à l’accompagnement des startups en medtech.

Pour accélérer son déploiement, Fizimed annonce une levée de 4 millions d’euros auprès du Fonds Patient Autonome (Bpifrance), UNIQA et UI Investissement. Ce financement permettra de renforcer sa présence en Allemagne, d’intensifier son développement aux États-Unis et d’accroître ses partenariats avec les professionnels de santé.