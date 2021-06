Mollie devient la troisième plus grande FinTech d’Europe après une levée de 665 millions d’euros

Le secteur de la FinTech fait sans aucun doute partie des « grands gagnants » de la crise, propulsé par la demande des entreprises notamment, en matière de paiement à distance. Fondée en 2004, la startup néerlandaise Mollie n’avait jamais levé de fonds jusqu’en 2019, où elle a récolté 25 millions d’euros auprès d’un groupe d’entrepreneurs du secteur des technologies et du paiement, dont les fondateurs et équipes dirigeantes de Check24 et de Klarna, ou l’ancien CFO d’Airbnb Laurence Tosi. Porté par ses performances et sa croissance rapide pendant la pandémie, Mollie a séduit de nouveaux investisseurs et a mené une série B de 90 millions d’euros en septembre 2020 auprès de TCV. La licorne lève aujourd’hui 800 millions de dollars (665 millions d’euros) en série C auprès de Blackstone Growth, EQT Growth, General Atlantic, HMI Capital et Alkeon Capital, notamment.

Cette opération porte son financement total à plus de 940 millions de dollars (780 millions d’euros), et sa valorisation à 6,5 milliards de dollars, faisant d’elle la troisième FinTech la plus importante d’Europe. En effet, deux startups londoniennes se disputent déjà la première place du podium; Revolut, aujourd’hui valorisé à 5,5 milliards de dollars, et Checkout.com, évalué à 15 milliards de dollars depuis janvier dernier, selon les données de CB Insights. Ce financement devrait lui permettre d’investir dans son expansion internationale.

«À l’avant-garde de la mise en place de paiements de nouvelle génération pour les PME»

Lancé en 2004 par Adriaan Mol et dirigé depuis peu par Shane Happach, Mollie développe des solutions de paiement en ligne, principalement à destination des PME. La licorne, qui s’est donnée pour mission de simplifier des technologies financières, sert aujourd’hui plus de 120 000 commerçants à travers le monde. Mollie, qui a su séduire grâce à ses produits de tarification accessibles et ses contrats sans engagement, a traité plus de 10 milliards d’euros de transactions en 2020 et prévoit de traiter plus de 20 milliards d’euros cette année. Parmi ses clients, on peut citer le service de livraison à domicile Deliveroo, Gymshark, Wickey ou encore Otrium.

« Mollie est l’une des entreprises à forte croissance les plus intéressantes d’Europe et elle est à l’avant-garde de la mise en place de paiements de nouvelle génération pour les PME en ligne dans toute l’Europe », commente Paul Morrissey, qui dirige les investissements européens pour Blackstone Growth. Si Mollie est encore loin de rivaliser avec les géants du secteur comme Stripe, valorisé à 95 milliards de dollars, la startup entend bien devenir un acteur incontournable en Europe et se faire un nom à l’international, notamment en investissant dans son expansion et dans les produits et l’ingénierie. Basé à Amsterdam, Mollie compte environ 480 employés et prévoit d’embaucher 300 nouveaux collaborateurs dans les six à neuf mois à venir.

« Au cours des trois mois qui se sont écoulés depuis que j’ai rejoint l’équipe, nous avons accompli tant de choses : préparer un lancement complet au Royaume-Uni, stimuler une croissance de 600% en Allemagne et embaucher un ensemble impressionnant de membres de l’équipe et de cadres », commente Shane Happach, PDG de Mollie. « Au cours des derniers mois, Mollie a reçu un intérêt remarquable de la part de certains des plus grands investisseurs FinTech du monde. En faisant appel à BXG, nous pensons avoir trouvé un investisseur qui peut aider Mollie dans sa prochaine phase de croissance. »

Mollie : les données clés

Fondateur : Adriaan Mol

Création : 2004

Siège social : Amsterdam, Pays-Bas

Secteur : FinTech

Activité : solutions de paiement en ligne à destination des entreprises



Financement : 800 millions de dollars (665 millions d’euros) en série C auprès de Blackstone Growth, EQT Growth, General Atlantic, HMI Capital, Alkeon Capital…