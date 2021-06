Bon Parfumeur: comment le digital peut servir à valoriser le savoir-faire artisanal

Lancé sur le marché en 2017, Bon Parfumeur fait partie de ces marques indépendantes qui sont en train de se faire une place dans le secteur de la parfumerie.

Comment Ludovic Bonneton, le fondateur, décrirait le marché lors des débuts de Bon Parfumeur? «La parfumerie avait déjà de très belles maisons de parfumeries artistiques, c’est-à-dire qui essayaient de retrouver le plaisir de la belle parfumerie. Ce qui manquait énormément et qui manque encore beaucoup, c’est une dimension très digitale. L’accès aujourd’hui au plaisir artisanal, au plaisir de l’authentique, passe beaucoup par des outils digitaux. Vous suivez sur les médias sociaux, vous avez directement accès à la marque. Dès le début, nous avons été très digitaux. Et je pense que c’est absolument critique pour retrouver le plaisir que l’on cherche à retrouver dans une maison comme Bon Parfumeur».

Concrètement, Bon Parfumeur se développe à la fois en physique via une boutique parisienne et la présence au sein de près de 1 000 revendeurs- pour beaucoup des concept-stores- dans 40 pays, et a aussi dès ses débuts massivement investi les réseaux sociaux.

La marque y communique notamment avec du contenu extrêmement travaillé en fédérant une communauté de créatifs: photographes, designers, etc., qu’elle laisse s’exprimer pour mettre en avant les messages portés par la marque. Celle-ci se veut un retour à l’artisanal avec des parfums Made in France, naturels, et inclusifs. Bon Parfumeur cultive aussi l’échange direct avec sa communauté.

Depuis sa création, l’entreprise revendique entre 50% et 100% de croissance chaque année. Le chiffre d’affaires retail a atteint 8 millions d’euros l’année dernière et Bon Parfumeur prévoit d’enregistrer 12 millions d’euros cette année.

A quoi ressemble exactement la stratégie social media de Bon Parfumeur? Quel outil lui a permis dernièrement de faire un bond en avant dans la gestion de son activité e-commerce? Quelles vont être ses priorités de développement pour les prochains mois? Toutes les réponses dans l’interview complète de Ludovic Bonneton, fondateur de Bon Parfumeur, dans l’émission.