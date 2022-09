[Série A] Newsbridge lève 7 millions d’euros auprès de Supernova Invest et d’Elaia

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

« Je dirais qu’encore aujourd’hui, 80% de l’indexation de contenus est réalisée manuellement », estime Philippe Petitpont, co-fondateur et CEO de Newsbridge. Lancée en 2016, cette plateforme cloud à destination des médias propose une technologie basée sur l’intelligence artificielle multimodale. Concrètement, elle permet à des médias et des ayants droit sportifs d’indexer automatiquement leurs contenus audiovisuels et de mieux les monétiser.

Afin d’accélérer son expansion à l’international et en particulier aux États-Unis, Newsbridge lève 7 millions d’euros auprès de Supernova Invest, avec la participation de l’investisseur historique Elaia et du business angel Dominique Edelin. La startup va également investir dans la R&D. « Nous voulons faire en sorte que l’accumulation de vidéos ne consomme pas toujours plus d’énergie », explique Philippe Petitpont. « L’enjeu pour nous est de trier ces contenus et de mettre au point une technologie de stockage et d’archivage qui va permettre de dépenser moins d’énergie ».

Fondé par deux frères, Philippe et Frédéric Petitpont, Newsbridge compte parmi ses clients des sociétés comme Brut ou l’Olympique de Marseille, et revendique une croissance qui double depuis trois ans. « L’enjeu va être désormais de scaler à l’international. Nous avions auparavant 80% de nos clients en France mais nous sommes passés à 20% de clients en France et 80% à l’international ». Pour rappel, la startup avait levé 4 millions d’euros en mars 2021 auprès d’Elaia.

Retrouvez l’interview complète de Philippe Petitpont, co-fondateur et CEO de Newsbridge :