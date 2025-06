TikTok bloque #SkinnyTok sous la pression de Clara Chappaz, en marge d’une enquête européenne.

Portée par la ministre française Clara Chappaz, l’initiative visant à faire retirer le hashtag #SkinnyTok de TikTok a abouti à une suspension mondiale de ses résultats de recherche. La mesure, saluée à Paris, intervient alors que la Commission européenne mène toujours une enquête officielle sur les pratiques de la plateforme.

La plateforme TikTok a confirmé mardi avoir bloqué les résultats associés au hashtag #SkinnyTok, en raison de son association croissante avec des contenus liés à des pratiques de perte de poids dangereuses. Utilisé pour promouvoir des régimes extrêmes, ce mot-clé renvoyait souvent à des vidéos valorisant des comportements alimentaires à risque, notamment auprès d’un public adolescent.

À l’origine de cette démarche, Clara Chappaz, ministre française déléguée chargée du numérique et de l’intelligence artificielle, a publiquement alerté sur les effets de ces contenus dès avril. Elle a ensuite engagé un dialogue direct avec TikTok, se rendant à Dublin fin avril pour rencontrer l’équipe Trust and Safety de l’entreprise. Elle était accompagnée de Martin Ajdari, président de l’Arcom, et de Marie-Laure Denis, présidente de la CNIL. Aucun représentant de la Commission européenne n’était présent à cette réunion, à l’exception de l’eurodéputée française Stéphanie Yon-Courtin (Renew).

Clara Chappaz s’est félicitée de la suspension du hashtag dans un message publié dimanche sur X. Elle y salue « une victoire collective », obtenue dans un cadre bilatéral, et affirme son ambition de mieux encadrer l’accès des mineurs aux plateformes sociales, qu’elle souhaiterait interdire avant l’âge de 15 ans.

Paris agit, Bruxelles enquête

TikTok indique que la décision de bloquer le hashtag #SkinnyTok s’inscrit dans le cadre d’un « examen régulier de ses mesures de sécurité », précisant que le terme est désormais associé à des contenus liés à une perte de poids malsaine. Aucune date de mise en œuvre n’a cependant été communiquée.

La suspension s’applique à l’échelle mondiale. Les utilisateurs tentant d’accéder au mot-clé sont désormais redirigés vers un message d’information accompagné d’un lien vers la National Alliance for Eating Disorders. Cette stratégie de redirection, déjà utilisée pour des termes sensibles tels que thinspo ou bonespo, vise à limiter l’exposition à des contenus associés aux troubles du comportement alimentaire. Son efficacité dépend toutefois de sa capacité à intégrer en continu les variantes typographiques utilisées pour contourner les systèmes de modération, telles que sk1nnytok.

En parallèle, la Commission européenne mène depuis février 2024 une enquête formelle sur TikTok dans le cadre du Digital Services Act (DSA), pour d’éventuelles violations des obligations de protection des mineurs. À ce jour, aucun calendrier opérationnel ni mesure concrète n’a été rendu public. Pris de court, la Commission est apparue en retrait face à l’initiative française, qui a permis une réponse rapide de la plateforme en dehors du processus européen formel.