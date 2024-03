[MOUVEMENTS] Claire MICHEL, Nicolas CHAGNY, GEORGES DOS SANTOS, …

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

JEAN-PHILIPPE BAERT est nommé CEO de Splio (scale up spécialisée en marketing automation). Il a précédemment occupé des postes à responsabilité chez ExactTarget/Salesforce, General Electric Digital et Mention.

AMANDINE BLIER rejoint EDEIS (solutions d’ingénierie, d’exploitation et de construction pour l’avenir) comme directrice communication groupe et développement culture. Diplômée du CELSA, elle était précédemment directrice de la communication de Citéco — Cité de l’Économie opérée par la Banque de France.

ROMAIN CORREDERA, avec un parcours en informatique de Gestion et chez Mailinblack, devient le CTO de Letsignit (éditeur de logiciels de gestion des signatures mail), entreprise où il exerce depuis 2013.

PASCAL GRANGÉ prend la direction Grand Est de Spie ICS (ESN française) après avoir dirigé le département industrie Centre Auvergne de la même entreprise. Il a précédemment travaillé chez Axians et Computacenter France.

NICOLAS CHAGNY, ex-directeur général de WebForce3 et de l’agence Les Argonautes, se lance dans une nouvelle aventure entrepreneuriale en créant NS Pulse, un cabinet de conseil en stratégie, développement et relations publiques pour les projets et entreprises à impact.

La fintech Active Asset Allocation nomme CLAUDIA AVRAM au poste d’Allocataire d’Actifs. Claudia Avram a précédemment exercé chez Invesco et LCF Edmond de Rothschild.

TANGUY BOUFFARD est nommé Président du Syndicat national des entreprises de solutions et systèmes d’information et d’impression (SNESSII), succédant à Jean-Claude Cornillet. Bouffard, qui cumule plus de vingt ans d’expérience dans les technologies de l’information, notamment chez IBM et BT, et actuellement Directeur général de Rex-Rotary, apporte une expertise reconnue et une vision stratégique pour guider le syndicat dans un secteur en évolution.

CYRIL COLÉATTE est le nouveau président de l’Ecole O’clock (enseignement) annoncé par le fondateur DARIO SPAGNOLO qui a lancé l’entreprise il y a 8 ans. O’clock, qui a formé plus de 6 000 personnes à distance. Spagnolo demeure actionnaire et membre du board de l’entreprise.

GEORGES DOS SANTOS est le nouveau directeur général de CyberCité et OnlySo, 2 entités spécialisées en stratégies digitales et social media, relevant du groupe Isoskèle. Il succède à Nicolas Claraz. Georges Dos Santos a contribuant antérieurement à la croissance et à l’intégration de projets au sein du Groupe Isoskèle et La Poste.

PIERRE-ÉTIENNE MUSSON est nommé directeur commercial print & digital chez Diverto (régie 366), média d’information consacré aux divertissements et aux plateformes de streaming. Auparavant, il était directeur commercial annonceurs chez Nielsen TVTY.

OLIVIER RIQUET, ex-directeur général de Synedis Illicado et fondateur d’un cabinet de conseil en digitalisation, rejoint Global POS, fintech spécialisée en solutions pour le retail basée à Baillargues, comme directeur général. Succédant à Stéphane Dijane, il avait intégré l’entreprise en 2022 en tant que directeur général adjoint

PIERRE DE GRANDMAISON, expert reconnu dans le secteur de l’Adtech et cofondateur de Teads, rejoint SeenThis en France pour renforcer son hub en tant que vice-président des éditeurs stratégiques et du développement commercial. Fort de son expérience chez Teads et Ogury, Pierre s’engage à développer les services de SeenThis en Europe et à promouvoir une publicité digitale plus efficace et durable grâce avec la technologie de streaming adaptatif.

BRICE ARNAVON, fort d’une expérience de 16 ans chez Groupe Alten, est nommé directeur administratif de la start up de SaaSOffice spécialisée dans les logiciels pour espaces de travail.

BENOIT LAROCHE DE ROUSSANE, polytechnicien sous-directeur à la direction du Budget à Bercy, rejoint l’INRIA comme directeur général délégué à l’administration, apportant son expertise en gestion de la performance de la dépense publique.

GIANCARLO MAURICCI rejoint Teads en tant qu’Agency Team Leader. Diplômé en e-commerce de l’IUT à Cachan et de l’université de Créteil, il a exercé en agence chez Iprospect et Amnet, puis chez Publicis avant d’être nommé directeur du trading digital pour L’Oréal.

CLAIRE MICHEL est nommée directrice directrice agence globale chez Microsoft Advertising pour les Holdcos en France. Elle a auparavant exercé chez Google, Voyages-Sncf, Verizon Media et comme directrice générale chez Yahoo France.

CLÉMENT ROSSI, précédemment à la Compagnie européenne d’intelligence stratégique (CEIS), rachetée en 2020 par Avisa Partners, rejoint le Club des experts de la sécurité de l’information et du numérique (Cesin) en tant que directeur des affaires publiques.

OLIVIER SARLAT prend la présidence du pôle de compétitivité Aqua-Valley à Montpellier, qui regroupe 250 acteurs de la filière eau en Occitanie et Sud. Diplômé en hydraulique et mécanique des fluides, avec 26 ans d’expérience dans le secteur, il dirige actuellement les activités Eau de Veolia dans la région Sud. Il succède à Jean-Luc Erbetta dans le cadre de la nouvelle orientation stratégique de la phase 5 des pôles de compétitivité. Parmi les 7 filières prioritaires de Aqua-Valley, on retrouve le numérique et les process industriels.

MARIE-LAURE SAILLARD, avec un parcours diversifié incluant une expertise en développement et transformation dans les secteurs de la tech, de l’assurance et de la santé, devient CEO de MoneyTrack, visant à numériser le paiement en santé d’ici 2025. Elle est rejointe par RUBEN OBADIA en tant que CTO. MoneyTrack est une plateforme de paiement digitale et sécurisée s’appuyant sur la blockchain.

RAPHAEL SANCHEZ, précédemment Chief Revenue Officer chez Generix Group depuis avril 2023, est nommé Président, succédant à Aïda Collette-Sène. Ex-IBM France et spécialiste du pilotage de la croissance internationale et des stratégies partenaires, Sanchez dirigera Generix dans une nouvelle phase de développement axée sur le cloud et l’IA. L’entreprise est éditeur SaaS, experte de solutions de supply chain collaborative.

SARAH BEN ALLEL et MAXIME LAOT grimpent les échelons chez Qonto, respectivement en tant que Chief People Officer et Chief Risk & Compliance Officer. Ben Allel a posé les premières pierres de la stratégie RH de l’entreprise depuis son arrivée en 2017. Laot, avec une riche carrière dans le contrôle financier, a rejoint Qonto en 2020 pour piloter l’équipe Risque et Conformité, jouant un rôle clé dans la sécurité.

ANTOINE AGUADO rejoint Oodrive, spécialiste de la protection des données sensibles, en tant que directeur du revenu (CRO), apportant à l’entreprise plus de 25 ans d’expérience dans les domaines du leadership Sales et Marketing, acquise chez des acteurs majeurs tels que Splunk, Elastic, Microsoft Azure, et Citrix.

KUBA BOMBA, précédemment CPO chez Piwik Pro, prend le rôle de CTO, capitalisant sur son expérience depuis la création de l’entreprise pour piloter le développement technique et la feuille de route produit. KRISTIAN HUMLE LAURITSEN, avec une expertise dans le développement de produits SaaS et la confidentialité des données, notamment chez Siteimprove et Cookie Information, succède à Bomba en tant que CPO. Piwik Pro est une AdTech et MarTech européenne spécialisée dans l’analyse d’audience et de simplification de parcours client.

EDGAR TILLY, précédemment chef de projets décarbonation de l’industrie à la Direction générale des entreprises, est nommé directeur de projets transition écologique de l’industrie et secrétaire général du Conseil national de l’industrie. Cette progression souligne son engagement et son expertise dans la transformation écologique du secteur industriel. Diplômé de HEC et de SciencesPo, il fut conseiller à Bercy au cabinet de Bruno Le Maire puis auprès de Agnès Pannier-Runacher à l’Industrie en charge notamment des startups.

MARIE ZINS, épidémiologiste et maître de conférences à l’université Paris-Descartes, a été désignée par le président du Sénat Gérard Larcher pour rejoindre le collège de la CNIL, succédant à François Pellegrini en tant que personnalité qualifiée.