[MOUVEMENTS] ESTELLE DHONT-PELTRAULT (SITTAR), NICOLAS LE HERISSIER (VOLKSWAGEN), IVANA KIRKBRIDE (DEEZER)

NICOLAS LE HERISSIER rejoint le groupe VOLKSWAGEN en tant que CMO et CDO pour la division retail France. Il a officié chez Renault Digital et Houra.fr

ESTELLE DHONT-PELTRAULT, professeure agrégée d’économie-gestion, vient d’être nommée cheffe du service de l’innovation, du transfert de technologie et de l’action régionale (SITTAR), à la direction générale de la recherche et de l’innovation (DGRI) à l’administration centrale du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Elle exerce dans cette même direction depuis plus de 5 ans.

JEAN-CHRISTOPHE FRANOUX a été nommé Executive Director Group chez Astek, occupant ce poste depuis octobre 2023. Sous la direction directe de Julien Gavaldon, Président du conseil d’administration et directeur général, il contribuera à la croissance d’Astek Group, un leader mondial dans les sciences de la vie (IT, ingénierie, CRO, fabrication), reconnu pour son expertise dans divers secteurs tels que l’aérospatiale, la défense, l’énergie, la finance et les télécommunications.

Le général de division CHRISTOPHE HUSSON, anciennement en charge du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace, a été promu pour diriger le nouveau commandement de l’intérieur dans ce même domaine.

Deezer, la plateforme musicale renommée, a nommé IVANA KIRKBRIDE en tant que Chief Commercial Officer. Ayant un parcours impressionnant à responsabilité chez Google, Verizon, et Meta, elle sera basée au siège de Deezer à Paris et reportera à Stéphane Rougeot, le directeur général adjoint. Son objectif principal est de stimuler l’expansion internationale de Deezer en établissant des partenariats stratégiques en Europe, en Amérique latine, et en Amérique du Nord.

ALEXANDRE LALLET, conseiller d’État et co-rapporteur d’une étude sur l’IA dans le secteur public, a rejoint Docaposte (activité numérique de La Poste). Il collaborera avec Benoît Parizet, ex-directeur de la transformation digitale de la Caisse des dépôts, pour développer des offres d’intelligence artificielle destinées aux administrations.

KEREN LENTSCHNER, jusqu’alors journaliste Santé au Figaro Économie, rejoint le service médias-tech du même quotidien. Elle officie au Figaro depuis 2005.

FRANCOIS ROSENFELD, ayant servi précédemment comme directeur de cabinet et conseiller d’Agnès Pannier-Runacher au ministère de l’Industrie puis au ministère de la Transition énergétique, retourne chez Cathay Capital, un fonds d’investissement franco-chinois spécialisé dans la tech. Il avait quitté Cathay Capital en 2020 pour rejoindre le cabinet de la ministre.

MATTHIEU WEIDER est promu Chief Sales Officer chez ETX MAJELAN où il officiait précédement en tant que Chief Business Officer