Mounir Mahjoubi lance une boutique M&A / Remaniement ministériel, un nouveau nom pour le numérique / Nouvelle levée de fonds pour PHOTOROOM

🎂 Bon anniversaire à Vanessa LYON (BCG), Gilbert Reveillon (LOOV)

BREAKING NEWS:

Mounir Mahjoubi Jozefowicz lance une boutique M&A dédiée à la tech

Avec son associé Thomas Sartori (ex GM de LUKO en Allemagne), l’ancien Secrétaire d’état au numérique, Mounir Mahjoubi Jozefowicz veut désormais accompagner les startups françaises dans leurs projets de développement international. L’objectif de MATIN Partners est de contribuer à la création d’acteurs significatifs en europe dans les domaines de l’IA, de la cybersécurité et du développement durable.

Remaniement ministériel, un nouveau nom apparait pour le numérique.

Alors que les pronostics vont bon train sur un éventuel remplacement de Jean Noel Barrot à la tête du secrétariat d’état au numérique avec en tête le député Paul MIDY très actif sur les sujets du numérique et du développement de l’écosystème notamment deeptech en France, un outsider pourrait challenger le remaniement en la personne de Benoit THIEULIN, Fondateur de la Netscouade (acquise par le groupe OPEN). En parallèle de ses activités professionnelles, Parmi les autres challengers oeuvre depuis de nombreuses années dans le secteur du numérique, où il a occupé la Présidence du CNNum, et milite pour une souveraineté européenne du numérique. Un joker qui pourrait être utilisé dans le jeu d’équilibriste du nouveau Premier Ministre Gabriel ATTAL. Laure de La Raudière, actuelle Présidente de l’ARCEP et Nicolas Dufourcq dont le profil coche de nombreuses cases seraient parmi les autres challengers.

Le Sénat se met à l’IA

Le SÉNAT français, insatisfait des logiciels de transcription actuels, lance un partenariat d’innovation pour créer un outil d’intelligence artificielle générative. Ce projet vise à publier plus rapidement les comptes-rendus des débats en séance et en commissions, une exigence constitutionnelle. L’outil utilisera une IA générative pour retranscrire automatiquement les débats, cherchant à dépasser les limitations actuelles des technologies de reconnaissance vocale.

Le sénateur Alain Marc a souligné que cette IA pourrait moduler la transcription en fonction du lexique de l’orateur et d’un taux de compression du texte, tout en reconnaissant des défis comme les « hallucinations » pouvant mener à des transcriptions erronées.

Un appel d’offres a été lancé pour sélectionner jusqu’à 3 entreprises pour développer un prototype adapté au Sénat. L’objectif est de traiter 3 types de comptes-rendus, ne nécessitant pas une fidélité absolue au verbatim. Contrairement aux outils actuels qui reproduisent exactement le verbatim, la nouvelle IA vise une retranscription plus proche des normes de rédaction du Sénat.

Le projet se déroulera en trois phases, commençant par un prototype exploratoire. L’initiative s’inscrit dans un effort pour réduire le temps de publication des comptes-rendus, actuellement de 24 à 36 heures pour les intégraux et de quelques heures pour les analytiques.

Nouvelles règles de messagerie de Google et Yahoo pour 2024 : à connaître

Dès février 2024, GOOGLE et YAHOO imposeront de nouvelles règles de protection de la boîte de réception pour les envois d’e-mails en masse. Ces mesures, incluant l’authentification des e-mails, la simplification des liens de désabonnement et l’adhésion à des seuils spécifiques de taux de spam, visent à améliorer la sécurité et réduire le spam.

Les expéditeurs devront se conformer à des protocoles d’authentification plus stricts et traiter les demandes de désabonnement dans un délai de 2 jours. Les taux de spam devront être maintenus en dessous de 0,3 % pour garantir la livraison des e-mails. Ces changements visent à désencombrer les boîtes de réception et à protéger la vie privée des utilisateurs.

Analyse d’impact des transferts de données : guide pratique de la CNIL

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a initié une consultation publique, ouverte jusqu’au 12 février 2024, concernant un projet de guide téléchargeable pour l’analyse d’impact des transferts de données (AITD). Ce guide est destiné à évaluer le niveau de protection des données personnelles transférées hors de l’Espace économique européen (EEE), en accord avec les normes du Règlement général sur la Protection des Données (RGPD). Dans le cadre des avancées techniques, notamment l’utilisation croissante du cloud, de nombreuses entreprises et organismes, quelle que soit leur taille, sont confrontés à la nécessité de transférer des données en dehors de l’EEE. L’arrêt Schrems II de la Cour de justice de l’Union européenne souligne la responsabilité des exportateurs et des importateurs de données dans le respect des standards de protection de l’UE.

L’AITD, requise par les exportateurs utilisant les outils de transfert spécifiés dans les articles 46.2 et 46.3 du RGPD, vise à évaluer la législation et les pratiques des pays tiers concernant la protection des données, et à déterminer la nécessité de mesures de protection supplémentaires. Le guide proposé par la CNIL fournit une méthodologie en 6 étapes pour réaliser une AITD, sans pour autant évaluer les législations et pratiques des pays tiers. Les contributions recueillies serviront à finaliser le guide pour publication en 2024

L’impact des IA Génératives sur la productivité : réalité ou exagération ?

Ben Waber (président et co-fondateur de la société d’analyse de l’environnement de travail Humanyze) et Nathanael J. Fast (chercheur spécialiste du leadership responsable à l’ère de l’IA) remettent en question l’effet transformateur des modèles de langage à grande échelle (LLMs) sur la productivité des entreprises. McKinsey et Nielsen ont annoncé des gains significatifs grâce à ces outils, mais ces 2 experts conseillent une approche prudente plutôt qu’une adoption généralisée.

Ils soulignent que l’amélioration de la productivité observée dans certains cas, comme une réduction de 14 % du temps de traitement dans les centres d’appels, ne doit pas occulter des effets indésirables : baisse des performances des meilleurs employés, et diminution de la productivité dans les tâches mal couvertes par les LLMs. Waber et Fast mettent en garde contre les risques liés à la production de faussetés convaincantes par les LLMs et les effets négatifs à long terme sur les employés et les processus internes. Ils soulignent que les LLMs, bien que syntaxiquement avancés, peinent à accéder aux faits et risquent d’induire des erreurs dans des flux de travail complexes.

La nécessité d’une évaluation à long terme, holistique et organisationnelle est soulignée, en particulier pour les tâches nécessitant la véracité et la synthèse des preuves. Les 2 spécialistes conseillent une adoption nuancée des LLMs, en évitant leur intégration systématique dans toutes les tâches et emplois.

Les nouvelles interfaces post-smartphone pour les médias

Le REUTERS INSTITUTE et l’Université d’Oxford dévoilent les résultats de leur étude annuelle « Journalism, media and technology trends and predictions 2024 » réalisée auprès de 314 leaders des médias dans 56 pays. Au centre des conclusions provisoires de l’enquête, les « hearables » activés par la voix (enceintes intelligentes, casques et écouteurs) semblent les plus susceptibles de remplacer les smartphones pour s’informer auprès de médias. 41 % des répondants misent sur ces appareils auditifs, suivis par les lunettes intelligentes à 12 % et d’autres types de dispositifs portables comme des broches et pendentifs intelligents (tel Humane) à 9 %.

Seulement 4 % voient le métavers, avec des casques de réalité virtuelle, comme un successeur potentiel. Cependant, 34 % des leaders médias estiment qu’aucune de ces technologies ne remplacera le smartphone.

L’IA générative, prochaine révolution dans l’univers du smartphone ?

L’avenir des SMARTPHONES semble prometteur avec l’intégration croissante de l’IA générative, selon Cristiano Amon, PDG de Qualcomm. Il envisage un changement majeur dans l’utilisation des appareils mobiles, avec des fonctions prédictives et interactives améliorées par l’IA générative. Selon lui, cela pourrait transformer significativement l’expérience utilisateur et rebattre les cartes dans un secteur dominé par Apple et Google.

Qualcomm développe des processeurs AI performants pour appareils mobiles, permettant une utilisation généralisée de l’IA. Amon prédit une interaction plus contextuelle et pertinente avec les appareils, grâce à une IA prédictive et un modèle hybride cloud-mobile. Ces innovations pourraient relancer le marché des smartphones et s’étendre à d’autres domaines comme l’automobile et les PC.

EN BREF

TWITCH envisage de licencier environ 500 employés, soit 35% de son effectif, dès le 10 janvier, en raison de préoccupations liées aux pertes de l’entreprise et suite au départ de plusieurs hauts dirigeants.

Sitot le buzz passé, HUMANE a licencié 10 employés dans le cadre de mesures de réduction des coûts et prévoit de diminuer ses budgets en 2024, alors que l’entreprise réorganise son équipe dirigeante.

La Pennsylvanie devient le premier État américain à utiliser ChatGPT Enterprise dans le cadre d’un projet pilote avec OpenAI, où les employés de l’État utiliseront des outils d’IA pour leurs opérations quotidiennes.

Fréquentation web en France : SNAPCHAT continue de mener le classement de l’Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias (ACPM) en décembre, avec un total impressionnant de 3,43 milliards de visites sur son application. Leboncoin suit en 2e position, avec près de 485,5 millions de visites, tandis que Télé-loisirs se place en troisième avec environ 186 millions. L’ACPM a également accueilli de nouveaux entrants comme petit-bulletin.fr et 150euros.fr dans son classement. En se focalisant sur le secteur du divertissement, Télé-loisirs mène la danse, suivi de près par Radio France et Arte. Rappelons que pour la France, Snapchat est la seule plateforme proposant d’être panellisée pour son audience par un audit externe indépendant.

Johnson & Johnson a conclu un accord pour acquérir la biotech AMBRX BIOPHARMA, leader dans le domaine des anticorps conjugués, pour environ 2 milliards de dollars. L’objectif de cette collaboration est d’accélérer la recherche sur ARX517, un traitement potentiel contre le cancer avancé de la prostate. Le portefeuille d’Ambrx inclut également l’ARX788 pour le cancer du sein métastatique HER2 positif et l’ARX305 pour le carcinome rénal. Les conjugués anticorps-médicaments de la société ciblent spécifiquement les cellules cancéreuses, offrant une approche plus précise dans le traitement du cancer.

La société de veille des médias, ONCLUSIVE, prévoit de présenter un nouveau plan social en France, le 15 janvier, affectant potentiellement 218 postes, en raison de l’automatisation par l’intelligence artificielle. Cette décision fait suite à l’annonce en septembre 2023 du licenciement de près de la moitié de ses effectifs en France. Le plan vise à compenser les déficits croissants et à répondre à un environnement concurrentiel difficile et une évolution technologique rapide. Onclusive, qui emploie 383 salariés, appartient au fonds d’investissement américain STG depuis 2022.

Au CES de Las Vegas, GETTY IMAGES a lancé l’IA générative iStock, une technologie permettant de créer des visuels personnalisés à partir de prompts. Destinée aux petites entreprises et indépendants, cette innovation suscite des questions sur l’impact pour les photographes de microstock et indépendants. Le système, s’appuyant sur la plateforme Nvidia Picasso, génère des images sur mesure, potentiellement diminuant la demande pour des photographies originales. Getty Images a mis en place un modèle de rémunération pour les créateurs de contenu impliqués dans leur modèle d’IA, et assure une indemnisation pour les violations de droits d’auteur.

En 2023, le trafic global vers les sites d’actualités et de médias en provenance de Facebook a chuté de 48%, tandis que le trafic provenant de X a diminué de 27%, et celui en provenance d’Instagram a baissé de 10%, selon Chartbeat.

LA MINUTE CYBER Nouvelle tactique de phishing : Les formulaires Google Les cybercriminels innovent en utilisant GOOGLE FORMS pour contourner les sécurités des e-mails. Mike Britton, directeur de la sécurité informatique chez Abnormal Security, révèle une méthode de phishing qu’il qualifie de « quasi sans risque ». En effet, les attaquants exploitent Google Forms pour créer des factures factices, incitant les cibles à contacter un numéro de téléphone indiqué sur le formulaire. Là, un interlocuteur humain tente de soutirer des informations personnelles ou d’installer des malwares. L’efficacité de cette technique réside dans son apparence inoffensive et sa facilité de mise en œuvre, Google étant rarement bloqué dans les environnements professionnels. Le FBI a remarqué une augmentation de ces attaques de phishing, où les acteurs de menaces utilisent de vraies interactions humaines pour piéger les victimes. Drew Rose, CSO de Living Security, note une hausse des attaques de social engineering multiaxes, incluant e-mails, SMS et fausses offres d’emploi. Google, conscient de cette menace, travaille à améliorer la détection de ces attaques, utilisant des modèles d’apprentissage automatique pour bloquer le phishing via Google Forms. Britton souligne que le changement de stratégie des attaquants vise à exploiter le jugement humain, souvent plus vulnérable que les défenses technologiques. NUMBERS Ceux de la facturation électronique pour les entreprises La digitalisation est au cœur des préoccupations pour 60 % des entreprises françaises, un processus essentiel pour renforcer leur efficacité, d’après une étude de Pleo réalisée avec GWI. En effet, 52,5 % des décideurs financiers en France sont informés des nouvelles dispositions sur la FACTURATION ÉLECTRONIQUE en France, qui touche directement leurs activités, et 78 % se considèrent conformes à cette réglementation. Cependant, un écart de connaissances persiste, 42,5 % des responsables financiers admettant un manque d’informations pour appliquer correctement l’e-facturation. Ce défi s’inscrit dans un contexte où l’État incite à la transition numérique, avec la facturation électronique obligatoire pour toutes les entreprises d’ici 2027. La transformation digitale, bien qu’adoptée par une majorité, est perçue comme un vecteur de croissance par 45 % des décideurs et 58 % des responsables financiers. Les investissements sont significatifs, avec 39 % des décideurs et 35 % des responsables financiers allouant entre 10 % et 19 % de leur budget annuel à cette transition, principalement dans les outils de gestion des dépenses et l’IA. Malgré cette dynamique, les entreprises font face à des obstacles tels que le budget, la sécurité des données et le manque de formation. La formation numérique reste un défi, avec seulement 1 % à 9 % du budget y étant consacré, malgré son importance cruciale. A LIRE SUR FRENCHWEB.FR

NAVAN est une solution tout-en-un qui simplifie la gestion des voyages d’affaires, des notes de frais et des cartes corporate. Les voyageurs et les travel managers gagnent en productivité grâce à un processus de réservation et de gestion des notes de frais simplifié, et les équipes Finance profitent d’une visibilité en temps réel et d’un contrôle accru sur les dépenses de l’entreprise.

À lire : Navan Dépenses met un coup d'accélérateur au rapprochement chez Lyft

Tour de table de 50 millions d’euros pour PHOTOROOM?

PHOTOROOM qui génère déjà 50 millions d’euros de revenus récurrents annuels en moins de 3 ans après son lancement, fait l’objet de rumeurs insistantes sur une toute prochaine nouvelle levée de fonds, bien que déjà rentable selon son cofondateur et PDG Mathieu Rouif. Pour rappel, la startup française propose un outil IA capable de supprimer et de remplacer les arrière-plans des photos en un clin d’œil.

En octobre, l’appli PhotoRoom a été téléchargée 8,49 millions de fois dans le monde, contre 3,42 millions en janvier, soit une augmentation de 150 %. Ses utilisateurs actifs mensuels sont passés à 12,89 millions en octobre, contre 3,13 millions en janvier, soit une croissance de 310 %. Depuis sa création, PhotoRoom a déjà été téléchargé plus de 100 millions de fois.

Les utilisateurs ont dépensé plus de 60 millions de dollars en abonnements depuis le lancement de l’application en 2020, dont environ 40 % de cette activité provenant du marché américain.

En novembre 2022, PhotoRoom a levé 19 millions de dollars en série A, chez Balderton Capital avec Adjacent et des business angels de Hugging Face.

Aujourd’hui, l’entreprise de 50 employés, basée à Paris, se concentre sur l’efficacité des algorithmes GenAI pour une consommation réduite de ressources GPU, et sur la formation de modèles fondamentaux avec des données propres pour améliorer la précision et éviter les problèmes de droits d’auteur.

LEVEE DE FONDS A L’ETRANGER:

REWST , spécialisé dans l’automatisation des processus robotiques pour les prestataires de services gérés, a levé 31 millions de dollars lors d’un financement de série B dirigé par Meritech Capital, s’appuyant sur la technologie AMPA. QUORA annonce avoir levé 75 millions de dollars auprès d’Andreessen Horowitz, somme qui sera utilisée pour accélérer la croissance de Poe et rémunérer les créateurs de bots via son programme de monétisation des créateurs. PERFORM YARD une startup qui développe des outils de rétention, de gestion et de perfectionnement du personnel, a levé 95 millions de dollars auprès d’Updata Partners, après avoir été principalement bootstrappée, ne comptabilisant qu’une levée de fonds initiale de 3 millions de dollars précedemment. LUMA , spécialisée dans la formation de modèles d’IA capables de générer des modèles 3D à partir de consignes textuelles, a levé 43 millions de dollars lors d’un tour de financement de série B,valorisant l’entreprise entre 200 et 300 millions de dollars. La startup spécialisée dans la cybersécurité, EXTRAHOP , utilisant l’apprentissage automatique pour aider les entreprises à prévenir, détecter et éliminer les menaces sur leurs réseaux, a levé 100 millions de dollars. EXTRAHOP réaliserait environ 200 millions de dollars de revenus annuels récurrents (ARR).



Jeff Lawson, co-fondateur de TWILIO, a démissionné de son poste de PDG ainsi que du conseil d’administration de l’entreprise. Cette décision fait suite à la pression exercée par des investisseurs activistes. Khozema Shipchandler, qui occupait récemment le poste de président de la division des communications de Twilio, a été nommé pour remplacer Lawson. Suite à cette annonce, les actions de Twilio sont partie à la hausse.

HPE prévoit d’acquérir Juniper Networks pour environ 14 milliards de dollars, soit 40 dollars par action, dans le cadre d’une transaction entièrement en numéraire.

ISAI enchaine les succès

ISAI EXPANSION III enregistre un premier closing de 190 millions d’euros, en très nette hausse par rapport à ses objectifs initiaux. De nouveaux souscripteurs rejoignent la communauté très dynamique d’ISAI, avec le Fonds Européen d’Investissement, BNP PARIBAS Developpement et un gérant d’actifs américain.

Depuis plus de 10 ans, ISAI Expansion a accompagné 19 sociétés, et a réalisé avec succès la sortie de neuf d’entre elles, dont six en LBO secondaire, telles qu’aDvens, Labelium ou plus récemment Pandat Finance ou Invoke.

Le fonds ISAI Expansion III prévoit d’accompagner entre 12 et 15 entreprises, avec des investissements allant de 10 à 50 millions d’euros (hors co-investissement par ses souscripteurs), en position minoritaire ou majoritaire, en France, Espagne, Suisse et Benelux. Les opérations envisagées incluent des LBOs de croissance pour des sociétés réalisant au moins 10 millions d’euros de chiffre d’affaires, ainsi que des opérations de capital-développement pour des entreprises connaissant une croissance annuelle supérieure à 25-30 %, notamment dans le secteur de la Tech Growth.

FRANCOIS ROSENFELD, ayant servi précédemment comme directeur de cabinet et conseiller d’Agnès Pannier-Runacher au ministère de l’Industrie puis au ministère de la Transition énergétique, retourne chez Cathay Capital, un fonds d’investissement franco-chinois spécialisé dans la tech. Il avait quitté Cathay Capital en 2020 pour rejoindre le cabinet de la ministre.

Deezer, la plateforme musicale renommée, a nommé IVANA KIRKBRIDE en tant que Chief Commercial Officer. Ayant un parcours impressionnant à responsabilité chez Google, Verizon, et Meta, elle sera basée au siège de Deezer à Paris et reportera à Stéphane Rougeot, le directeur général adjoint. Son objectif principal est de stimuler l’expansion internationale de Deezer en établissant des partenariats stratégiques en Europe, en Amérique latine, et en Amérique du Nord.

Retrouvez tous les nominations du jour dans notre rubrique MOUVEMENTS

