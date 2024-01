[MOUVEMENTS] Mélanie COURTAIN (STATISTA), Setareh OLGIATI (UBER), Clément EULRY (AIRBNB)

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

Melanie COURTAIN rejoint STATISTA en tant que Directrice Générale France et Afrique, après avoir officié près de 6 ans chez INDEED et un riche parcours dans les médias (Next Media, Libération, Le Parisien, Le JDD).

Après avoir piloté les activités marketing d’Uber pour la France notamment, Setareh OLGIATI est promue à la tête du marketing d’UBER for Business pour l’ensemble de l’europe.

MARC BOUSQUET rejoint Devoteam, acteur majeur en conseil en stratégie digitale, Cloud, cybersécurité, et data, en tant que senior vice-president du Groupe et membre du comité de pilotage. Avec plus de 20 ans d’expérience dans la technologie et le conseil, notamment chez Accenture et IBM, il apportera son expertise en transformation des entreprises et en développement de capacités technologiques, notamment dans le partenariat avec Microsoft.

AIRBNB a annoncé la nomination de CLEMENT EULRY en tant que nouveau directeur France et Belgique. Fort de son expérience dans le secteur tech, notamment chez Google et Le Wagon for Business, il aura pour mission de développer la présence d’Airbnb et de soutenir les communautés d’hôtes et de voyageurs dans ces 2 pays. Cette nomination intervient dans un contexte de croissance pour Airbnb, particulièrement en France, son 2e marché mondial. Il succède à Emmanuel Marill, qui occupait jusqu’à présent la double fonction de directeur France et Belgique, ainsi que directeur Europe, Moyen-Orient et Afrique d’Airbnb.

SYLVAIN GOUSSOT, auparavant Chief Data Officer au groupe TF1, a été nommé directeur général de l’EPITA, école d’ingénieurs en informatique appartenant au groupe Ionis Education. Dans ses nouvelles fonctions, il sera assisté par Claire Lecocq, actuelle directrice générale adjointe et directrice de l’Epita Paris.

ANTOINE JOUTEAU, directeur général d’Adevinta (Leboncoin), devient président de l’European Tech Alliance, une coalition de plateformes européennes (lobbying de la tech, en remplacement de Kristin Skogen Lund, PDG du groupe Schibsted. ROBERT TORVELAINEN, responsable des affaires publiques chez Wolt, prend quant à lui la présidence du conseil d’administration, succédant à Aurélie Caulier de Zalando.

Cédric Dugardin, directeur général de Solocal, a élargi son COMEX en y intégrant 3 nouveaux membres : CHARLOTTE MILLET, directrice de la communication, MALVINA PRAULT, directrice de l’expérience client, et NICOLAS REGAL, directeur de la production ; ceci dans un contexte complexe pour le devenir du groupe.

GUILLAUME ROCHETTE a été nommé directeur général d’Ubicité, une filiale du Groupe Altitude spécialisée dans les solutions connectées pour la transformation numérique des territoires. Avec une expérience de 23 ans dans l’informatique et les services IT, et des réalisations notables chez Infeeny et Devoteam M Cloud, Rochette apporte son expertise en leadership et innovation numérique responsable à Ubicité.