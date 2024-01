Vague de licenciements chez GOOGLE / A Bercy, la carte Modem compte double / Homa recrute

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Les acteurs américain de l’AI négocient avec la Chine.

En juillet et octobre 2023, OpenAI, Inflection et Cohere ont menĂ© des discussions informelles Ă Genève avec des groupes soutenus par l’État chinois concernant la sĂ©curitĂ© de l’intelligence artificielle. Ces rĂ©unions visaient Ă aborder les prĂ©occupations croissantes liĂ©es Ă la sĂ©curitĂ© et Ă l’Ă©thique de l’IA, ainsi qu’Ă explorer des opportunitĂ©s de collaboration internationale pour un dĂ©veloppement responsable de l’IA. Ces entretiens ont soulignĂ© l’importance d’une approche coordonnĂ©e et multilatĂ©rale face aux dĂ©fis posĂ©s par les avancĂ©es rapides dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Les licenciements s’accélèrent chez GOOGLE

Après avoir licencié 12000 personnes (6% des effectifs) en 2023, GOOGLE démarre une nouvelle vague de licenciement qui pourrait toucher plus de 30 000 collaborateurs de l’entreprise. L’automatisation et le développement de l’IA au sein de sa plateforme publicitaire Performe Max se substituent au travail de nombreux salariés en charge des publicités.

Cette fois çi ce sont plusieurs centaines d’employĂ©s de la division d’ingĂ©nierie principale de Google auxquels ont Ă©tĂ© annonçé la suppression de leurs postes et qui ont perdu simultanĂ©ment l’accès aux ressources de l’entreprise.

Les équipes en charge de Google Assistant sont également réduites, le développement de GOOGLE BARD étant privilégié.

Enfin des salariés des équipes Devices & Services (Pixel, Fitbit, Nest) ont également été remerciés, les autres ayant été réaffectés dans une nouvelle organisation. les co fondateurs de FITBIT, James Park et Eric Friedman quittent la société.

OPEN AI continue son offensive

Le GPT STORE dont la sortie était prévue lors de la crise de gouvernance de la startup est désormais accessible. De nombreux assistant verticaux (litterature, sport, applications). L’objectif pour OPEN AI est de développe, sur le modele de l’Apple Store, une communauté de développeurs qui pourront tirer profit de leurs services dès le 1er trimestre.

Les discussions entre media et OPEN AI avancent, une premier accord avec Time serait proche de la signature. D’autres acteurs à l’instar de FOX et CNN seraient également en discussions avancées pour autoriser l’utilisation de contenus multimedia par OPEN AI.

Nouveau ministre pour le numérique : mercato en cours

FRENCHWEB.FR poursuit sa revue des possibilités sérieuses de choix final pour le poste de ministre au numérique au sein du nouveau gouvernement de Gabriel Attal. A ce stade, le député Renaissance Paul Midy demeure la piste la plus sérieuse pour décrocher le poste devant un autre député challenger : Eric Bothorel.

Pour la société civile, Benoit Thieulin (Netscouade, Conseil national du numérique) tient la corde. Le nom de Nicolas Dufourcq (directeur général de Bpifrance) revient aussi de plus en plus ce qui s’explique par sa fine connaissance des mécanismes d’investissements, ses actions pour l’industrie, le lien de Bpi avec les territoires et les dispositifs d’incubation de startups récemment mis en place avec un axe diversité/inclusion.

Autre dĂ©putĂ© dans la course : PHILIPPE LATOMBE, Ă©lu Modem de VendĂ©e depuis 2017. RĂ©cent auteur d’un rapport d’information sur les enjeux de l’utilisation d’images de sĂ©curitĂ© dans le domaine public dans une finalitĂ© de lutte contre l’insĂ©curitĂ©, il est un spĂ©cialiste des questions cybersĂ©curitĂ© et de souverainetĂ© numĂ©rique (cloud et industrie) et a aidĂ© Ă la transposition du RGPD en France. La carte MODEM tout comme pour Jean Noel Barrot, est un atout pour l’Ă©lu, Gabriel Attal ayant besoin de s’assurer de la fidĂ©litĂ© de ses alliĂ©s parlementaires.

Enfin, alors que le Premier Ministre n’a pas évoqué le numérique comme l’une des priorités d’action de son gouvernement, une question demeure : le sujet du numérique restera-t-il entre les mains de Bercy (donc, à dominante économique), en interministériel ou en lien plus fort avec les territoires (et donc les collectivités territoriales). La fumée blanche de désignation du ministre au numérique devrait intervenir ce jeudi ou vendredi à la première heure.

Réforme numérique au Conseil de l’UE : la Belgique propose

La PRÉSIDENCE BELGE du Conseil de l’Union européenne suggère une réorganisation des groupes de travail internes de l’institution sur les questions numériques, afin de renforcer la position de l’Union sur la scène internationale. Actuellement, le travail sur le numérique est réparti entre plusieurs groupes, ce qui empêche une approche cohérente. Le groupe Télécommunications, créé avant l’ère d’internet, et le groupe horizontal Questions cyber, créé en 2016, sont les principaux organes techniques en charge, mais leur structure actuelle est jugée inadéquate face à l’évolution rapide des enjeux numériques.

Face à cette situation, la Belgique propose 4 scénarios de réorganisation, allant de la formalisation de l’acquis actuel à la création d’un nouveau groupe de travail spécifiquement dédié au numérique. Cette initiative fait suite à des tentatives précédentes, dont la plus récente remonte à la présidence tchèque en 2022. Les États membres de l’UE reconnaissent la nécessité de renforcer la dimension numérique de la politique étrangère du bloc. Les discussions s’accélèrent, notamment autour de l’Union internationale des télécommunications (UIT) et la proposition d’ouvrir un bureau à Bruxelles. Malgré des obstacles, cette réforme pourrait trouver un élan favorable avec les prochaines élections européennes et les réformes en cours au Parlement européen.

La télésurveillance médicale a le vent en poupe

CrĂ©Ă©e en 2017 par Mathieu Godart, Pierre Hornus et Daniel Szeftel, la start up SEMEIA, acteur majeur de la tĂ©lĂ©surveillance mĂ©dicale accĂ©lère. BasĂ©e Ă Toulouse et Ă Paris, la jeune pousse conçoit et dĂ©ploie une plateforme numĂ©rique (WISE) simple Ă utiliser qui transforme le suivi des maladies chroniques (pneumologie, hĂ©patologie, oncologie, cardiologie, rhumatologie, diabète…).

La start up vient de franchir un pas significatif avec sa solution NephroWiseen en obtenant une certification de conformitĂ© pour la tĂ©lĂ©surveillance mĂ©dicale en nĂ©phrologie. Cette solution est conçue pour les patients souffrant d’insuffisance rĂ©nale, une maladie chronique nĂ©cessitant un suivi rĂ©gulier et prĂ©cis. L’intĂ©gration de fonctionnalitĂ©s avancĂ©es telles que la prise de rendez-vous et l’utilisation de l’IA rendent la plateforme plus accessible et pratique pour les utilisateurs, en offrant une expĂ©rience intĂ©grĂ©e et centrĂ©e sur les besoins spĂ©cifiques de chaque patient. Cela simplifie aussi la gestion des soins par les professionnels de santĂ© avec un dĂ©ploiement dans plus de 50 Ă©tablissements de santĂ© par plus de 200 soignants.

EN BREF

Après TWITCH (cf notre GOOD MORNING du 10 janvier), AMAZON s’apprète à licencier de nombreux collaborateurs au sein de son entité PRIME VIDEO et des studios MGM

Le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a annoncé que SAP va s’acquitter d’une amende de 220 millions de dollars pour régler des enquêtes sur des pratiques de corruption récidivistes.

La startup bordelaise MYOTACT contrainte de déposer de le bilan faute d’avoir pu faire aboutir sa campagne de financement participatif pour son bracelet connecté afin d’aider à la rééducation des bras et des jambes. Créée en 2022, la startup avait été lauréate des concours de BPI France et I-LAB. Elle avait recu 1 million d’euros de subventions et de financement du CNRS et de la société d’accélération de transfert de technologie de Nouvelle-Aquitaine (SATT)

Cyberrésilience des entreprises : où en est-on ? Une récente étude de Palo Alto Networks et IDC Research indique que seulement 38 % des Responsables de la Sécurité des Systèmes d'Information (RSSI) en des pays EMEA considèrent leur organisation suffisamment mature en matière de CYBERRESILIENCE. Avec surprise, seulement 28 % testent régulièrement leurs plans de rétablissement, et à peine 40 % des structures se sentent confiantes de surmonter une cyberattaque sans perturbation majeure. Le secteur bancaire, bien que fortement réglementé, ne teste régulièrement les plans de rétablissement que dans 21 % des cas. La pénurie de talents et le manque de compétences en technologies de sécurité émergentes sont identifiés comme obstacles majeurs. Par ailleurs, 78 % des organisations en EMEA et Amérique latine valorisent la cyberrésilience, mais manquent de ressources pour implémenter des solutions complètes. Les différences entre les marchés sont minimes, soulignant l'importance universelle de la cyberrésilience. Les DSI, CTO et chefs d'unité commerciale partagent la responsabilité de celle-ci, mais cette dispersion entrave la prise de décision effective.

GREEN TECH : au cœur de la décarbonation de la réindustrialisation et de la souveraineté économique

Selon le nouveau rapport « GREEN TECH : au cœur de la décarbonation de la réindustrialisation et de la souveraineté économique » du Boston Consulting Group (BCG), les technologies vertes jouent un rôle crucial dans la transition énergétique et la réindustrialisation de l'Europe. Combinées aux efforts de sobriété, elles visent à réduire l'impact environnemental des entreprises et des consommateurs. Malgré des avancées, 50 % des réductions d'émissions liées aux Green Tech dépendent encore de technologies matures ou en adoption rapide, tandis que 25 % dépendent de technologies peu avancées et 15 % de solutions en phase de prototype. Avec des émissions mondiales de gaz à effet de serre passées de 5 Gt par an en 1950 à 53 Gt aujourd'hui, l'urgence de la décarbonation est manifeste. La réindustrialisation en Europe grâce aux Green Tech représente une opportunité économique, d'emploi et de souveraineté, nécessitant un investissement massif de 2 800 milliards d'euros d'ici à 2030, avec un potentiel de création de plus de 2,4 millions d'emplois Le rapport souligne également la complémentarité et la coopération nécessaires entre grands groupes et start-ups Green Tech pour atteindre ces objectifs. Cette synergie est essentielle pour maximiser les revenus et diminuer les risques, tout en assurant la compétitivité de l'Europe dans la course internationale aux technologies vertes.

LEVEES DE FONDS

La French Tech en 2023 : résilience et innovation malgré un financement en recul

En 2023, la FRENCH TECH a levé 9 milliards d’euros, un montant en baisse de 36 % par rapport à l’année record 2022, mais presque 2 fois supérieur à celui d’avant la pandémie, souligne le Baromètre des levées de fonds In Extenso Innovation Croissance, ESSEC Business School et France Angels. Ce résultat positionne la France comme le second pays européen en termes de levées de fonds, juste derrière la Grande-Bretagne et devant l’Allemagne. Malgré un contexte financier moins favorable, marqué par la réduction des mégalevées (>100 M€) et un retrait des investisseurs late stage, les startups françaises ont montré une grande résilience.

Les secteurs de la Cleantech et des logiciels SaaS ont été particulièrement attractifs pour les investisseurs. La Cleantech a connu une croissance exceptionnelle avec des financements multipliés par plus de 12 en 5 ans, et une hausse de 50 % entre 2022 et 2023. Les logiciels SaaS, représentant 20 % des levées de fonds, ont tiré parti de leur capacité à créer une forte dépendance chez leurs clients, engendrant ainsi des revenus récurrents et stables.

L’amorçage a vu une augmentation significative, avec une hausse de plus de 35 % des opérations à destination des jeunes entreprises. L’IA générative et la Deeptech ont également capté une attention croissante, représentant près de 22 % des montants levés.

Malgré la contraction des conditions de financement, le niveau de soutien aux startups reste important, particulièrement dans les domaines stratégiques comme la Cleantech, la santé, et les technologies de rupture.

FRENCHWEB MARKET

OVHCLOUD réalise un trimestre en croissance de 12% avec un chiffre d’affaire de 240 millions d’euros. Les objectifs de 2024 sont confirmé notamment la génération de Unlevered Free cash-flow (le Free cash flow avant le paiement du montant des emprunts dus) dès le second semestre. OVHcloud annonce l’ouverture d’un second datacenter à Singapour.

AMAZON ne proposera pas de concessions Ă la Commission europĂ©enne pour obtenir son approbation concernant l’acquisition d’iRobot, Ă©valuĂ© Ă 1,4 milliard de dollars. La date limite fixĂ©e par l’Union europĂ©enne pour ce rachat est le 14 fĂ©vrier.

Les startups de location de trottinettes Ă©lectriques TIER (647 millions de dollars levĂ©s) et DOTT (229 millions de dollars levĂ©s) prĂ©voient de fusionner, formant ainsi le plus grand opĂ©rateur en Europe dans ce secteur. Leurs investisseurs, dont Mubadala et Sofina, contribueront avec un financement additionnel de 60 millions d’euros pour soutenir la fusion.

FRENCHWEB VC

Malgré les sanctions internationales, le milliardaire russe, Roman Abramovich, aurait discrètement investi plus de 63 millions de dollars dans des startups européennes par le biais de la firme de capital-risque londonienne Target Global.

MOUVEMENTS

Melanie COURTAIN rejoint STATISTA en tant que Directrice Générale France et Afrique, après avoir officié près de 6 ans chez INDEED et un riche parcours dans les médias (Next Media, Libération, Le Parisien, Le JDD).

Après avoir piloté les activités marketing d’Uber pour la France notamment, Setareh OLGIATI est promue à la tête du marketing d’UBER for Business pour l’ensemble de l’europe.

