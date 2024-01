[MOUVEMENTS] Virginie BERGER (MATCHTUNE), Constance LE BOUAR (EDENRED), Nicolas GUIDOUX (Office anti-cybercriminalité)

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

MATCHTUNE la startup fondée par André MANOUKIAN et Philippe GUILLAUD recrute Virginie BERGER, figure de la musique digitale en tant que CHIEF BUSINESS DEVELOPMENT & RIGHTS OFFICER.

VINCENT ARVERS a rejoint Libération en tant que directeur de la régie publicitaire, le 2 janvier. Son rôle inclut le développement des activités digitales et la diversification de Libération en complément de ses activités print. Il reporte à Damien Delhomme, directeur des opérations de Libération, et fait partie du comité de direction. Arvers a occupé divers postes dans des entreprises telles qu’Editialis, Infopro Digital, Natexo, Beyable et plus récemment au HUB Institute.

OLIVIER BARANEK a été nommé responsable des risques liés à la technologie et à la data des métiers mondiaux du groupe BPCE. Diplômé d’un DESS en sécurité des systèmes d’information de l’université de technologie de Troyes, il a dirigé la sécurité des systèmes d’information de Natixis CIB, puis la coordination de ces activités pour les métiers mondiaux du groupe BPCE jusqu’en 2021. En 2022, il a pris en charge les risques technologiques de ces métiers.

JEAN-FRANCOIS GOIZE, ancien concepteur-rédacteur et directeur de création au sein d’agences renommées telles que BETC, Leo Burnett, Havas, TBWA et Publicis Conseil, a rejoint l’agence Brainsonic, appartenant au groupe Dékuple, en tant que directeur de la création.

NICOLAS GUIDOUX a été nommé premier chef de l’Office anti-cybercriminalité (Ofac), nouvelle division relevant de la direction nationale de la police judiciaire (ministère de l’Intérieur), créée le 1er décembre dernier. Cette nomination s’inscrit dans le cadre d’une réorganisation plus large, entraînant la disparition de la sous-direction de la lutte contre la criminalité financière, qu’il dirigeait depuis avril 2022.

CONSTANCE LE BOUAR rejoint le comité exécutif d’Edenred en tant que directrice générale Stratégie et Performance. Avec une formation à HEC Paris, elle a une solide expérience : Bain & Company, ADP, et Pernod Ricard à New York. Depuis 2021, elle occupait le poste de directrice de la stratégie et du développement pour la ligne de métiers avantages aux salariés d’Edenred. Le groupe basé en France commercialise des systèmes de paiement à usages spécifiques au service des entreprises, des salariés et des commerçants.

ISABELLE MANDRAUD, journaliste au Monde et CAMILLE MALPLAT, reporter et chef du bureau de l’AFP à Lagos, ont été nommées pour rejoindre le comité éthique et scientifique chargé de surveiller l’activité du service de vigilance contre les ingérences numériques étrangères, Viginum, affilié au Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN). Ces nominations interviennent en remplacement de Julie Joly, directrice générale de l’Obs, et Pauline Talagrand, journaliste à l’AFP.

XAVIER MERLIN, ingénieur général des mines, a été désigné par Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale) pour rejoindre le collège de l’Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse). Si sa nomination est approuvée, il succédera à Serge Abiteboul. Depuis 2019, Merlin est le chef de la mission interministérielle relative à la simplification et à la modernisation des formalités des entreprises et de publicité légale.

FRANÇOIS MICHEL a été nommé en tant que directeur financier de Centreon, entreprise spécialisée dans la supervision de la performance digitale. Titulaire d’une maîtrise en économie appliquée, comptabilité et finance de l’université Paris Dauphine, il a occupé des postes financiers chez Europe 1, Lagardère Images et Lagardère Active. Il a été CEO de Weechplace, plateforme d’espaces de coworking.

PASCAL POGGI, ancien directeur général du groupe Alphalink, a été nommé à la tête d’Airmob, en remplacement du fondateur Arnaud Lecoeur. Cette décision intervient à la suite de la cession de l’entreprise à Altitude Group en juin 2022. Airmob s’est spécialisé dans l’accès internet professionnel basé sur la 4G/5G et la fibre, la téléphonie d’entreprise, ainsi que les services liés à l’IoT et au M2M. Poggi, fort de son expérience dans le secteur des télécommunications, a précédemment occupé des postes de direction chez Alphalink, Bouygues Telecom et SFR.

NATHALIE POUSIN devient directrice générale d’Inetum Technologies, filiale de l’ESN Inetum. Sa mission : accélérer la croissance organique de l’entreprise et de mettre en place sa transformation pour répondre aux besoins des clients. Pousin est diplômée de l’ICN Business School et de l’Université de Berkeley, avec des responsabilités chez Atos et Bureau Veritas, avant de rejoindre Inetum en juillet dernier.

PETRA WOLF est nommée directrice marketing chez Quadient (ex-Neopost), entreprise française spécialiste des solutions d’entreprise axées sur l’expérience client. Avec plus de 20 ans d’expérience en marketing technologique B2B et B2C, Wolf a précédemment dirigé le marketing monde PME chez Amazon Web Services. Ses objectifs : renforcer la marque et accélérer la croissance des solutions cloud en mode SaaS pour l’automatisation des communications, des processus financiers, des colis et du courrier. Elle reportera à Geoffrey Godet, directeur général de Quadient.