LECTRA s’offre LAUNCHMETRICS / Nouvelle version du projet de traité sur l’intelligence artificielle de l’EU / ELLIOTT INVESTMENT MANAGEMENT veut secouer MATCH GROUP

La France à la reconquête de l’industrie… avec la tech

Le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a annoncé ce lundi que la France présentera au Parlement au printemps 2024 une loi visant à renforcer son ATTRACTIVITÉ FINANCIÈRE. Lors de ses vœux à Bercy, il a souligné que la France est devenue « la nation la plus attractive pour les investissements en Europe », en partie grâce à sa capacité à attirer les grands établissements financiers suite au Brexit.

Malgré ces succès, la RÉINDUSTRIALISATION du pays demeure un défi. Des investissements significatifs ont été réalisés récemment, comme l’établissement d’une gigafactory de batteries par ProLogium à Dunkerque, l’expansion de la production de Cargill Foods à Saint-Cyr-en-Val, et la création d’un centre de recherche et développement par Intel sur le plateau de Saclay.

En 2022, 1 259 projets d’implantation ou d’extension de sites de production par des groupes internationaux ont été enregistrés en France, selon EY, marquant une croissance annuelle de 3 %. Business France note une augmentation des investissements internationaux, avec 1 725 projets enregistrés dans l’Hexagone en 2022.

Après 2 ans de négociations, la France a récemment mené un mouvement de contestation contre le projet européen visant à réglementer le travail dans l’UBER-ÉCONOMIE. Ce projet, ayant pour objectif de requalifier les chauffeurs VTC et livreurs en tant que salariés, leur garantirait des droits tels qu’un salaire minimum et une protection sociale. Cette reclassification impacterait jusqu’à 5,5 millions de travailleurs et pourrait coûter aux entreprises concernées, comme Uber et Deliveroo, environ 4,5 milliards d’euros annuellement. Les plateformes, craignant une hausse des coûts et une perte de flexibilité, s’opposaient fermement à cette proposition. (Lire la suite)

Montpellier à l’avant-garde de l’IA

L’UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER démarre 2024 sous le signe de l’IA en annonçant la création d’un test d’évaluation des compétences en IA, nommé AICET (Artificial Intelligence Competence Evaluation Test), et l’arrivée imminente d’un nouveau supercalculateur dédié à l’IA. Cette initiative s’inscrit dans un contexte technologique marqué par l’importance croissante de l’IA, tant dans les dispositifs embarqués que dans le cadre réglementaire européen avec le projet IA Act.

S’appuyant sur un écosystème de laboratoires de recherche et d’entreprises, l’établissement a récemment rejoint un consortium pour l’appel à manifestation d’intérêt IA Cluster, visant à développer un réseau d’Instituts interdisciplinaires en intelligence artificielle en France. Le test AICET, une première en France et en Europe, permettra d’évaluer et de certifier les compétences en IA. Il s’articulera autour de 3 niveaux d’expertise et 5 catégories de compétences, offrant ainsi un outil complet pour la formation et la certification dans le domaine de l’IA.

Entre, l’Université de Montpellier renforce ses capacités de recherche avec l’arrivée d’un nouveau supercalculateur au CINES (Centre informatique national de l’enseignement supérieur) choisi pour son efficacité énergétique, qui vient compléter les infrastructures existantes et soutenir les projets scientifiques de plus de 10 000 utilisateurs et 400 laboratoires.

Vers une réglementation harmonisée de l’IA par le Conseil de l’Europe

Le CONSEIL DE L’EUROPE a publié une nouvelle version de son projet de traité sur l’intelligence artificielle, la troisième depuis le début des négociations. Ce document servira de base pour la réunion plénière prévue du 23 au 26 janvier. Le traité, qui concerne les 46 États membres du Conseil de l’Europe ainsi que des pays observateurs tels que les États-Unis et Israël, a pour objectif d’assurer que le développement, la conception et l’utilisation de l’IA soient conformes aux principes de l’institution.

Les négociateurs ont provisoirement convenu sur plusieurs points, y compris l’adoption d’une définition des systèmes d’IA alignée sur celle de l’OCDE. Cependant, des questions clés restent en suspens, notamment en ce qui concerne le respect de la vie privée, la recherche et le développement, la gestion des risques et les pratiques interdites. Il demeure des incertitudes quant à l’ajout de dispositions relatives à la sécurité, la sûreté, la précision et la qualité des données. L’objectif des négociateurs est d’atteindre un accord final en mai prochain, dans l’espoir d’établir un cadre international cohérent pour l’utilisation éthique et responsable de l’intelligence artificielle.

Quantique : première « téléportation » d’images sans transfert physique

Des chercheurs internationaux ont franchi une étape majeure en réalisant pour la première fois la « téléportation » d’images à travers un RÉSEAU QUANTIQUE. Cette avancée, démontrée avec seulement 2 photons intriqués, promet une sécurisation accrue des données sensibles. Leur technique repose sur l’intrication quantique, une méthode offrant une capacité d’information supérieure et une meilleure résistance au bruit. Leur système, unique en son genre, utilise un détecteur optique non linéaire qui rend possible le transport quantique d’informations de haute dimensionnalité sans avoir besoin de photons supplémentaires.

L’équipe de l’Université de Witwatersrand à Johannesburg (Afrique du Sud) et de l’Institut des sciences photoniques à Barcelone (Espagne) a réussi à transporter des motifs de lumière dans un état quantique de 15 dimensions, une performance sans précédent qui ouvre la voie à des réseaux quantiques de haute capacité. Ce transport d’images, bien qu’il ne soit pas de la téléportation au sens strict, ne nécessite aucun lien physique, éliminant ainsi le risque de vol des données.

Ce progrès représente un potentiel pour des applications telles que les communications bancaires sécurisées, où les informations peuvent être échangées sans risque d’interception. Bien que cette méthode ne puisse pas empêcher un expéditeur malhonnête de conserver des copies de l’information, elle constitue un pas essentiel vers des réseaux quantiques ultra-sécurisés et à haute capacité d’information.

OpenAI a répondu à la plainte en justice du New York Times concernant l’utilisation présumée d’articles du journal pour entraîner ses modèles d’intelligence artificielle. Dans sa réponse, la startup a défendu l’utilisation de contenu en ligne pour l’entraînement de ses modèles, affirmant que cela constitue une utilisation équitable légalement protégée. La société a également accusé le New York Times de déformer la réalité, prétendant que les cas de « régurgitation » de contenu, où le système reproduit textuellement des extraits d’articles, sont rares et non représentatifs de la fonctionnalité générale du système. (Lire la suite)

Volkswagen a annoncé son intention d’intégrer le chatbot basé sur l’intelligence artificielle ChatGPT dans ses véhicules. Cette intégration se fera via l’assistant vocal IDA de Volkswagen, qui est déjà présent dans des modèles tels que l’ID.7, l’ID.4, l’ID.5, l’ID.3, ainsi que dans les dernières versions du Tiguan, du Passat et de la Golf. Cette fonctionnalité sera disponible en Europe dès le début du deuxième trimestre de 2024. (Lire la suite)

EN BREF

OVHcloud accélère sur sa stratégie SecNumCloud avec la qualification SecNumCloud 3.2 sur trois datacenters, délivrée par l’ANSSI, l’Agence Nationale pour la Sécurité des Systèmes d’Information.

Wi-Fi Alliance annonce le lancement de Wi-Fi CERTIFIED 7, offrant des performances accrues avec des fonctionnalités comme des canaux de 320 MHz et l’opération multiliens. Prévu pour équiper plus de 233 millions d’appareils dès 2024, Wi-Fi 7 promet une connectivité améliorée pour diverses applications, y compris AR/VR et IoT industriel.

Union européenne : Lancement de la nouvelle réglementation sur la cybersécurité Le 7 janvier, l'Europe a franchi une étape majeure dans la protection de ses infrastructures numériques avec l'entrée en vigueur du nouveau RÈGLEMENT SUR LA CYBERSÉCURITÉ. Celui-ci vise à établir un niveau élevé et commun de cybersécurité au sein de toutes les institutions, organes et organismes de l'UE. Un aspect clé de cette législation est la création d'un conseil interinstitutionnel de cybersécurité (IICB), qui jouera un rôle crucial dans le suivi et le soutien de l'application des mesures par les différentes entités de l'Union. Ce règlement confère également un mandat élargi à l'équipe d'intervention en cas d'urgence informatique (CERT-UE), renforçant son rôle en tant que centre de renseignement sur les menaces, de coordination des réponses aux incidents et de fournisseur de services consultatifs. Bien que renommée service de cybersécurité pour les institutions de l'UE, elle conservera l'acronyme CERT-UE. Dans les prochaines étapes, les entités de l'Union mettront en œuvre des processus internes de gouvernance et de gestion des risques conformément au règlement. L'IICB sera bientôt opérationnel, pour assurer la direction stratégique et la supervision de CERT-UE dans ses nouvelles fonctions. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une stratégie globale de l'UE visant à renforcer la sécurité de son personnel, de ses données et de ses infrastructures numériques. Elle complète d'autres mesures législatives dans ce domaine, telles que la directive SRI 2 et une proposition sur la sécurité de l'information. NUMBERS Adolescents Américains et réseaux sociaux en 2023 : usages et tendances Une enquête du Pew Research Center réalisée à l'automne aux États-Unis révèle des tendances intéressantes sur l'utilisation des RÉSEAUX SOCIAUX par les jeunes. YouTube reste le leader incontesté, avec 9 adolescents sur 10 qui l'utilisent. TikTok, Snapchat et Instagram suivent de près, avec des taux d'utilisation respectifs de 63 %, 60 % et 59 % chez les adolescents de 13 à 17 ans. En revanche, Facebook et Twitter (renommé X en juillet 2023) connaissent une baisse significative. L'utilisation de Facebook par les ados est passée de 71 % en 2014-2015 à 33 % aujourd'hui, tandis que Twitter/X a également vu sa base d'utilisateurs jeunes diminuer au cours de la dernière décennie. Concernant la fréquence de visite, 7 adolescents sur 10 visitent YouTube quotidiennement. TikTok compte 58 % d'utilisateurs chaque jour. Snapchat et Instagram sont utilisés au quotidien par environ la moitié des adolescents, avec une proportion légèrement plus élevée pour Snapchat (14 % contre 8 % pour Instagram). L'utilisation de Facebook est bien plus faible, avec 19 % des adolescents qui le visitent quotidiennement. Pour la première fois, l'enquête a également posé des questions sur l'usage de BeReal dont se servent 13 % des adolescents interrogés.

LEVEE DE FONDS A L’ETRANGER:

EINWER une startup munichoise proposant une plateforme de gestion de la valeur immobilière, avec des évaluations immobilières – faites par des experts certifiés – en seulement quelques jours, réalise un tour d’amorçage de 4 millions d’euros auprès de VENTECH

Le GROUPE INFLUENCIA continue son build up avec l’acquisition de NPA CONSEIL

Le groupe de Sebastien DANET (INFLUENCIA, MINTED, THE GOOD, SPORT BUSINESS CLUB) se renforce avec l’arrivée de Philippe Bailly le fondateur de NPA CONSEIL et de ses équipes, avec pour objectif de développer un nouveau pole d’intelligence économique, d’étude et de conseil.

LECTRA s’offre LAUNCHMETRICS pour 200 millions de dollars

L’éditeur de CFAO LECTRA spécialisé sur les marchés de la mode, de l’automobile et du mobilier, annonce la signature d’un accord pour acquérir la majorité du capital et des droits de vote de la société américaine Launchmetrics. Lectra contribue à la révolution de l’Industrie 4.0 avec ses logiciels, équipements de coupe, solutions d’analyse de données et services associés.

Créée en 2015, Launchmetrics développe et commercialise une plateforme SaaS basée sur le cloud, composée de sept modules, dédiée à la performance des marques pour les professionnels du marketing et de la communication dans les marchés de la Mode, du Lifestyle et de la Beauté.

En 2023, le chiffre d’affaires de LAUNCHMETRICS devrait atteindre environ 45 millions de dollars, dont plus de 40 millions de dollars de revenus récurrents, et un EBITDA ajusté d’environ 5 millions de dollars, générés par près de 1 700 clients dans une vingtaine de pays. Le montant de l’acquisition devrait se situer entre 200 et 240 millions de dollars

ELLIOTT INVESTMENT MANAGEMENT monte au capital de MATCH GROUP (TINDER, OK CUPID, MEETIC) dont la valorisation a été divisée par 3 en 2 ans, avec pour objectif de faire bouger les lignes au sein du groupe de dating.

UNITY SOFTWARE a annoncé son intention de licencier environ 25 % de son personnel, soit environ 1 800 emplois, d’ici fin mars 2024. Cette décision est présentée comme une partie de ce que l’entreprise appelle une « réinitialisation de l’entreprise« . Il s’agit du plus grand licenciement dans l’histoire de l’entreprise, touchant toutes les équipes, régions et domaines d’activité.

COATUE ferme son bureau européen à Londres après deux ans d’existence.

ferme son bureau européen à Londres après deux ans d’existence. FIDELITY aurait dévalorisé dans ses comptes sa participation dans X de 71,5%.

MATCHTUNE la startup fondée par André MANOUKIAN et Philippe GUILLAUD recrute Virginie BERGER, figure de la musique digitale en tant que CHIEF BUSINESS DEVELOPMENT & RIGHTS OFFICER.



