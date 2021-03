Musique: Apple, a16z et Alphabet (Google) misent 50 millions de dollars dans UnitedMasters

Dans l’industrie musicale, les maisons de disque souffrent de plus en plus de critiques de la part des artistes qui réclament davantage de droits sur leurs créations. Pour accompagner les artistes indépendants dans leur carrière musicale, UnitedMasters a développé une plateforme qui se veut être une alternative aux contrats d’exploitation des labels. Aujourd’hui, la startup américaine lève 50 millions de dollars en série B auprès d’investisseurs de renoms, dont Apple qui a mené ce tour de table et avec qui elle vient de signer un partenariat. Andreessen Horowitz (a16z) et Alphabet, la maison-mère de Google, investisseurs historiques d’UnitedMasters, ont également participé à ce tour de table.

Lancé en 2017 par Kristina Salen et Steve Stoute, ancien patron du label américain Interscope Records, UnitedMasters propose aux artistes de diffuser leur musique en ligne sur des plateformes de streaming comme Spotify, SoundCloud ou encore YouTube, à des prix compétitifs. Les artistes partagent avec UnitedMasters leurs royalties mais conservent les droits sur leurs enregistrements, contrairement aux maisons de disques qui, dans la plupart des cas, gardent toutes les données d’audience et de ciblage ainsi que les maquettes originales. La plateforme offre ainsi aux artistes une certaine indépendance et une plus grande maîtrise de leur stratégie commerciale.

« Steve Stoute et UnitedMasters offrent aux créateurs davantage de possibilités de faire progresser leur carrière et de faire connaître leur musique au monde entier », commente Eddy Cue, vice-président senior des services et logiciels Internet chez Apple. Pour Ben Horowitz, co-fondateur et associé général d’Andreessen Horowitz, UnitedMasters a « transformé la façon dont les artistes créent, conservent la propriété de leur travail et se connectent avec leurs fans ».

Droits d’auteur et rémunération

Apple a également annoncé un partenariat avec la startup américaine qui lui permettra d’étoffer sa plateforme Apple Music. Le géant américain se montre ainsi ouvert aux artistes indépendants en leur permettant de diffuser leurs contenus directement sur sa plateforme. La maison-mère de Google a également trouvé son interêt dans la proposition d’UnitedMasters. Les labels compliquent en effet le travail de la firme de Mountain View pour son moteur de recherche et sa plateforme vidéo YouTube, qui prospèrent lorsque les droits d’auteur ne sont pas restreints. Avec UnitedMasters, Google pourrait donc se passer des contraintes liées aux contrats des labels peu avantageux à son égard. Il avait d’ailleurs soutenu la startup new-yorkaise a hauteur de 70 millions de dollars lors de son lancement.

Cependant, les plateforme de streaming sont également régulièrement épinglées par les artistes pour leur manque de transparence dans leur mode de rémunération. La crise sanitaire a rendu le problème d’autant plus visible que les artistes n’ont plus de concerts pour gagner de l’argent. Pour tenter de répondre à ces attaques, Spotify a récemment lancé spotify.com/loudandclear, un site censé éclairer les mécanismes de l’économie du streaming. De son côté, la plateforme SoundCloud, elle, a lancé un « Fan-powered royalties », un nouveau système de rémunération des artistes basé sur les durées d’écoute de chacun.

UnitedMasters : les données clés

Fondateurs : Kristina Salen et Steve Stoute

Création : 2017

Siège social : New York

Activité : service pour aider les artistes émergents à distribuer leur musique en ligne

Financement : 50 millions de dollars en série B auprès d’investisseurs de renoms, dont Apple qui a mené ce tour de table et avec qui elle vient de signer un partenariat. Andreessen Horowitz (a16z) et Alphabet, la maison-mère de Google, investisseurs historiques d’UnitedMasters, ont également participé à ce tour de table.