MWC 2025 : Steve Wozniak prend position sur l’IA, la Silicon Valley et l’avenir de l’innovation

Lors de son intervention au Mobile World Congress 2025, Steve Wozniak, cofondateur d’Apple, a livré une série de prises de position tranchées sur l’évolution du numérique, l’intelligence artificielle et le rôle des géants de la tech. Fidèle à son franc-parler, il a partagé ses inquiétudes sur l’IA générative, critiqué la mainmise des grandes entreprises sur l’innovation et remis en question le modèle de la Silicon Valley comme épicentre de la technologie mondiale.

L’IA sous contrôle ? Une réglementation nécessaire

Si l’IA générative progresse à vitesse grand V, Wozniak met en garde contre son opacité et ses dangers. Il réclame une transparence accrue, appelant à ce que chaque contenu produit par l’IA soit étiqueté et accompagné de citations pour permettre de vérifier ses sources. « Aujourd’hui, on accepte aveuglément ce que dit l’IA. Demain, ce sera un problème majeur si nous perdons notre capacité à penser de manière critique », alerte-t-il.

Il souligne également le danger des deepfakes, citant les risques de manipulation de masse et de désinformation. Pour lui, l’IA doit rester un outil d’assistance et non un substitut à l’intelligence humaine : « Je crois en l’A d’Intelligence Artificielle, mais pas vraiment en l’I ».

Les Big Tech ont-elles trop de pouvoir ?

Steve Wozniak a également critiqué ouvertement le modèle économique des grandes entreprises tech, accusées d’imposer des abonnements et de limiter la propriété des utilisateurs sur leurs produits. « Avant, vous achetiez un ordinateur, un logiciel, et il était à vous. Aujourd’hui, tout passe par le cloud et l’abonnement. Vous ne possédez plus rien, et c’est un problème. »

Selon lui, cette dépendance aux mises à jour forcées et aux services centralisés est un frein à l’innovation individuelle et un moyen pour les entreprises de verrouiller le marché. Il plaide pour un retour à un modèle plus ouvert, où l’utilisateur garde le contrôle sur ses appareils et ses données.

Silicon Valley, un mythe dépassé ?

Autre déclaration marquante : la Silicon Valley n’est plus le centre incontournable de l’innovation. Steve Wozniak affirme que la révolution technologique se joue désormais partout dans le monde, avec des hubs émergents en Europe et en Asie. « L’innovation n’a pas de frontière. Aujourd’hui, il est possible de créer un géant technologique depuis Barcelone, Berlin ou Bangalore. »

Les entrepreneurs doivent-ils lever des fonds à tout prix ?

Il a également meit aussi en garde les jeunes entrepreneurs contre la course effrénée aux levées de fonds. Il estime que lever trop tôt peut être un piège, les forçant à se conformer aux attentes des investisseurs plutôt que d’innover librement. « Apple ne s’est pas construit avec des millions de dollars en seed. Parfois, la meilleure manière d’innover, c’est d’avoir des contraintes. » Les fondateurs doivent se concentrer d’abord sur leur produit et leur technologie, avant de se lancer dans une levée de fonds.

Enfin, il regrette que la tech moderne soit trop dominée par des profils business et marketing, au détriment des ingénieurs. « Dans les années 70, nous étions des bâtisseurs. Aujourd’hui, les startups commencent avec un business plan et recrutent des ingénieurs après coup. Mais la vraie innovation vient de ceux qui comprennent la technologie en profondeur. »